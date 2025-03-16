Сенатор Грем попередив Путіна: Кремль пошкодує, якщо спробує переграти Трампа

За його словами, Трамп є єдиною людиною, яка здатна переконати Путіна сісти за стіл переговорів.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, один із найближених Дональда Трампа, попередив, що Кремль "дуже пошкодує", якщо спробує маніпулювати президентом США.

Відео Грем виклав у соціальній мережі Х.

За його словами, Трамп є єдиною людиною, яка здатна переконати Путіна сісти за стіл переговорів, погодитися на припинення вогню та знайти "взаємовигідне рішення" для України та Росії, щоб зупинити війну.

"Є лише одна людина на планеті, яка може це зробити – це президент Трамп. Якщо Путін спробує переграти Трампа, він про це пошкодує", – заявив Грем.

Раніше повідомлялось, що президент Російської Федерації Володимир Путін у діалозі з американським президентом Дональдом Трампом використовує "єзуїтську" тактику, одночасно розхвалюючи свого опонента і підриваючи його репутацію.