Сенатор Грем назвав умову, яка може зірвати історичну зустріч Трампа та Путіна

Сенатор Ліндсі Грем. / © Associated Press

Реклама

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримує ініціативі президента США Дональда Трампа провести переговори з диктатором РФ Володимиром Путіним, “щоб покласти край кровопролиттю в Україні”.

Про це він заявив на своїй сторінці у соцмережі Х.

Грем звернувся до тих, як він наголосив у своєму дописі, “хто критикує президента Трампа за готовність зустрітися з Путіним”. Як приклад, він згадав 40-го президента США Рональда Рейгана, який зустрічався з генсеком ЦК КПРС Михайлом Горбачовим, “щоб спробувати покласти край Холодній війні”.

Реклама

“Я впевнений, що президент Трамп піде – як і Рейган – якщо Путін наполягатиме на поганій угоді”, - наголосив представник Республіканської партії.

Окрім того, Грем побажав успіхів Трампу у його “зусиллях покласти край цій жорстокій війні”.

Нагадаємо, напередодні зустріч на Алясці Дональд Трамп заявив, що наразі бачить шанс для укладення мирної угоди між Україною та агресоркою Російською Федерацією. З його слів, це питання, яке потребує рішення.

Тим часом Sky News пише про те, що наразі є відкритим питання - чи стане зустріч Трампа та Путіна кроком до закінчення війни в Україні. Видання наголошує, що наразі немає жодних ознак того, що Москва готова пом'якшити свою позицію на переговорах.

Реклама