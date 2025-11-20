Сенатор Грем прокоментував "мирний план" щодо завершення війни в Україні: що заявив

Ліндсі Грем / © Associated Press

Сенатор США Ліндсі Грем прокоментував існування так званого «плану з 28 пунктів» щодо закінчення російсько-української війни. Політик наголосив, що не володіє офіційною інформацією про зміст цього плану, але висловив свою принципову позицію щодо формату майбутніх переговорів.

Про це він повідомив у мережі Х.

Сенатор Грем зазначив, що його знання про план із 28 пунктів обмежені «медійними повідомленнями про цю пропозицію». Водночас він твердо висловився на підтримку переговорного шляху, який має забезпечити довготривалу безпеку для України та стати попередженням для потенційних агресорів у всьому світі.

«Я твердо переконаний, що ця війна має бути закінчена шляхом переговорів з гідним і справедливим результатом, який запобіжить третьому вторгненню та стримає інших від агресивних дій у всьому світі», — заявив сенатор.

Ключовим елементом будь-якого мирного процесу, на думку Грема, має бути повна та повноцінна участь України. Він підкреслив, що будь-який результат є легітимним лише за умови, що його розробляють усі зацікавлені сторони.

«Такого результату можна досягти лише за участю обох сторін, зокрема України, жертви російської агресії, а також наших європейських союзників», — підкреслив політик.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який, за оцінкою США, може стати основою для активізації дипломатичних зусиль і закінчення війни.

Також повідомлялося, що Дональд Трамп поінформований про план із 28-пунків щодо війни РФ проти України та підтримує його. План передбачає передавання територій, зменшення чисельності ЗСУ майже вдвічі, заборону на розміщення іноземних військ, постачання західної далекобійної зброї і не лише ці умови.