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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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5062
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Сенатор Грем розніс Медведєва — що він сказав

Медведєв своєю заявою про «справжню мету» переговорів з Україною у Стамбулі дав зрозуміти, що Росія не зацікавлена в мирі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ліндсі Грем

Ліндсі Грем / © Associated Press

Сенатор США Ліндсі Грем прокоментував заяву Дмитра Медведєва про мету Росії на переговорах у Стамбулі.

«Вітаю пана Медведєва з рідкісним моментом чесності, який висловила російська пропагандистська машина. Я вдячний вам за те, що ви дали світові зрозуміти, що Путін і Росія зовсім не зацікавлені в мирі», — написав він у соцмережі Х.

Нагадаємо, заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв відреагував на останні події в Росії, зокрема, на гучну операцію СБУ «Павутина».

Медведєв заявив про відплату, помсту та знищення: «Усім, хто хвилюється і чекає на відплату. Хвилюватися треба — це властивість нормальної людини. Відплата неминуча».

Крім того, він заявив, що Росія приймає участь у переговорах не для пошуку шляхів врегулювання, а для «якнайшвидшої перемоги і повного знищення неонацистської влади».

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Дата публікації
Кількість переглядів
5062
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