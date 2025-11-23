Сенатор Грем розповів, якої мети прагне Трамп у переговорах між Україною та Росією

Дональд Трамп / © Associated Press

Сенатор США Ліндсі Грем заявив, що президент Дональд Трамп прагне домогтися миру між Україною та Росією, застосовуючи сильний дипломатичний тиск на обидві сторони.

Про це Грем повідомив у своєму дописі на платформі X, де написав, що Трамп «досягне миру між Росією та Україною, підштовхуючи обидві сторони». За його словами, у цьому процесі важливо зберегти чітку позицію щодо стримування російської агресії.

Сенатор також підкреслив, що США мають продовжувати демонструвати силу, яка є ключем до миру та безпеки у Європі. Він знову повторив тезу, що саме рішучість та тиск здатні змусити Росію припинити війну проти України.

Коментарі Грема пролунали на тлі повідомлень про посилення дипломатичних зусиль адміністрації Трампа щодо формування умов потенційних переговорів.

Наразі Білий дім офіційно не розкриває деталей переговорного процесу, однак заява Грема свідчить про намір Вашингтона активізувати свої кроки у сфері врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, план Трампа з 28 пунктів активно обговорюється США, проте його мета — скоріше геополітична гра з Росією та Китаєм, ніж реальні переговори з Україною. Документ передбачає поступки Кремлю, включно із забороною України в НАТО та поверненням Росії до G8, що викликає занепокоєння щодо національних інтересів України.