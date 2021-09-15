Сенатор-республіканець пообіцяв блокувати призначення в Держдепі і Пентагоні через дії США в Афганістані

Сенатор-республіканець пообіцяв блокувати призначення в Держдепі і Пентагоні через дії США в Афганістані

Сенат США відповідає за затвердження людей на керівні посади в американських міністерствах.

Сенатор-республіканець Джош Хоулі заявив, що планує блокувати процедуру затвердження чиновників на високі посади в Держдепартаменті і в Пентагоні в знак протесту проти дій США в Афганістані.

Про це пише "Інтерфакс".

"Я не буду погоджуватися на твердження кого б то не було на посаді в міністерстві оборони і Держдепі до тих пір, поки глава Пентагону Остін, глава Держдепу Блінкен і Джейк Салліван не подадуть у відставку", — заявив він.

Хоулі вимагає відставки цих людей, тому що ті, на його думку, не змогли ефективно організувати виведення військ і евакуацію цивільних осіб з Афганістану. Також сенатор розкритикував і президента США Джо Байдена і заявив, що йому слід залишити свою посаду.

Зауважимо, що сенат США відповідає за твердження людей на керівні посади в американських міністерствах. Хоулі не здатний поодинці повністю блокувати цей процес. Однак, використовуючи різні механізми роботи сенату, він цілком може значно уповільнити таку роботу.

Раніше республіканець Тед Круз заявив, що блокуватиме затвердження призначень в Держдеп і міністерство фінансів до тих пір, поки адміністрація Байдена не прийме жорсткі санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

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За один тільки серпень Круз став на заваді утвердженню декількох десятків держчиновників на високі посади. У понеділок же він як виняток не став заперечувати проти затвердження трьох осіб на посади помічника держсекретаря.

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