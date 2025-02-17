Сенатор-республіканець відповів, чи будуть США вести переговори без України

Американський сенатор від Республіканської партії Том Тілліс заявив, що Україна має бути і буде за столом переговорів.

Про це він сказав 17 лютого під час брифінгу в Києві, де в складі делегації Сенату США разом із демократами Джин Шахін і Майклом Беннетом нині перебуває з візитом, передає "Радіо Свобода".

"Звісно, вони повинні бути за столом переговорів. Тисячі людей віддали свої життя, щоб захистити цю країну. Невже хтось справді вірить, що США вестимуть переговори про угоду з європейською країною, яка пройшла через те, що вони пройшли на полі бою, яка пережила те, що вони пережили, і не буде за столом переговорів?" – сказав Тілліс.

З ним погодився сенатор-демократ Майкл Беннет. Від свого імені він висловив сподівання, що "більшість людей у Палаті представників і Сенаті, а також американський народ не вірять, що справедливий мир може бути досягнутий без участі й лідерства України та Європи".

"І я не вірю, що будь-яка угода може бути досягнута за спиною України", – зазначив Беннет.

Нагадаємо, спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив раніше, що мирна угода щодо України залежатиме від вибору України, зокрема її президента.

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