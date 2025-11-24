Сенатор США назвав «мирний план Трампа» схожим на поступки Гітлеру

Сенатор-демократ Марк Ворнер / © Associated Press

Американський сенатор-демократ Марк Ворнер зі штату Вірджинія назвав мирний план президента США Дональда Трампа «історично поганою угодою».

Таку заяву заступник голови Комітету Сенату з питань розвідки зробив у прямому етері Fox News.

За його словами, документ за своїми наслідками може зрівнятися з поступкою прем’єра Великої Британії Невілла Чемберлена диктатору Адольфу Гітлеру напередодні Другої світової війни.

Ворнер наголосив, що запропонований план фактично означає «повну капітуляцію України».

«Очевидно, що цей план, принаймні спочатку, був розроблений виключно з урахуванням позиції Росії, без урахування позиції України», — зазначив сенатор.

Він додав, що тепер автори документа заявляють нібито про врахування української позиції, однак президент знову змінює свою думку щодо того, чи є це остаточна пропозиція.

«Зрештою, ми всі хочемо миру, але ми не хочемо миру, який винагороджує диктатор Путін», — наголосив Ворнер.

Раніше повідомлялося, що американські та українські посадовці нині обговорюють можливий візит президента України Володимира Зеленського до США, який, за попередніми даними, може відбутися вже цього тижня.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп задоволений досягнутим прогресом під час переговорів у Женеві, на яких обговорювався американський мирний план щодо України.