Сенатор США рішуче закликав до санкцій щодо Росії після переговорів у Стамбулі

Ліндсі Грем. / © Associated Press

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Сенатор-республіканець Сполучених Штатів Америки Ліндсі Грем закликав Конгрес ухвалити санкції проти Росії після того, як переговори Києва і Москви в Туреччині видались не зовсім вдалими.

Про це повідомляють Reuters та Clash Report.

Зауважимо, що Грем був разом з держсекретарем Марко Рубіо в Туреччині на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО. Сенатор наголосив, що Російська Федерація веде ігри, які варто припинити.

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“Путінська Росія грає в ігри, цьому потрібно покласти край. У мене є понад 70 співавторів санкцій проти Росії, якщо вони продовжуватимуть обраний курс”, - наголосив республіканець.

Зауважимо, що йдеться про ідею Ліндсі Грема ввести 500% мита для країн, що купують російські нафту, газ і уран. Також серед можливих кроків – запровадження високих тарифів або навіть повне торговельне ембарго проти Москви.

Своєю чергою, сенатор Річард Блюменталь додав: Путін буде продовжувати блокувати зусилля щодо припинення вогню, доки його економіка не буде ізольована на фінансовому острові.

Нагадаємо, видання Bloomberg писало про те, що перспективи припинення вогню в Україні значно зменшилися. Надії згасли після того, як “фюрер” РФ відправив делегацію низького рівня до Туреччини. Тепер уся увага переключилася на спроби на Капітолійському пагорбі ввести нові санкції, щоб привести диктатора за стіл переговорів.

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Президент України Володимир Зеленський зробив різку заяву про зустріч з росіянами в Стамбулі. Зокрема, він закликав світ до реакції. Адже, наголошує глава держави, “потрібна сильна реакція, включно з санкціями проти російського енергетичного сектору та банків”.

Зауважимо, що світові лідери також відреагували на переговори у Стамбулі. Зокрема, британський прем’єр Кір Стармер заявив, що очільник Кремля Путін має заплатити “ціну за уникнення миру”.

Дата публікації 23:45, 16.05.25 Кількість переглядів 19 Росіяни лізли по головах! Нахабна поведінка російських пропагандистів у Стамбулі!