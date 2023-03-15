Сенатори-республіканці розкритикували губернатора Флориди за слова про Україну: що відомо

Десантіс сказав, що війна в Україні - це "територіальна суперечка".

Кілька американських сенаторів-республіканців критично відреагували слова свого колеги з Флориди Рона Десантіса про те, що війна в Україні "територіальною суперечкою".

Як це повідомляэ видання CNN.

Наголошується, зокрема, однопартійці Десантіса висловлюють незгоду з ідеєю про те, що допомога Україні не є надважливою для США. Вони акож засуджують сенатора за слова, якими він описує загарбницької війну Кремля.

"Сказати, що це не має значення, означає сказати, що воєнні злочини не мають значення", - каже сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Грем. Також він додав, що агресія Росії "виходить за межі України".

За словами сенатора Джона Корнина, він був був "дещо здивований" позицією Десантіса. За його словами, вона "викликає запитання".

"Губернатор Десантіс - ветеран. Він розумний хлопець. Я вважаю, що він був дуже хорошим губернатором, і я не розумію його слова, що Україна не важлива для Сполучених Штатів", - сказав республіканець з Техасу.

Своєю чергою представник республіканців у Сенаті Джон Тьюн заявив, що не згоден з Десантісом, "але серед членів партії існує різноманіття думок".

"Він не один у цьому. Ймовірно, у 24 році на нашому боці будуть інші кандидати, які, можливо, поділять таку точку зору, і, звичайно, її дотримуються республіканці по всій країні. Я б стверджував, і я думаю, що більшість людей у ​​цій країні усвідомлюють, наскільки важливо, щоб Україна дала відсіч Росії та припинила цю агресію, і вони були суверенною країною", – каже Тьюн.

Сенатор Марко Рубіо зауважив, що війна в Україні, яку Десантіс охарактеризував як "територіальну суперечку", не є такою.

"Не було б територіальною суперечкою, якби Сполучені Штати вирішили, що вони хочуть вторгнутися в Канаду або захопити Багамські Острови. Тільки тому, що хтось заявляє права на щось, не означає, що це йому належить", – сказав Рубіо.

Заява губернатора Флориди

Губернатор Флориди республіканець Рон Десантіс заявив, що війна в Україні - це "територіальна суперечка". Мовляв, саме тому США вона не стосується. За його словами, в США є "багато життєво важливих національних інтересів". Зокрема, безпека кордонів, енергетична незалежність та стримування Китаю.

В українському Міністерстві закордонних справ запросили Десантіса відвідати Україну, аби"глибше зрозуміти повномасштабне вторгнення росії та загрози, які воно становить для інтересів США".

Читайте також: