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Сенатори США закликають збільшити військову допомогу Україні до $350 млн: подробиці

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Сенатори США закликають збільшити військову допомогу Україні до $350 млн: подробиці

Associated Press

Сенатори також закликають передбачити 125 мільйонів доларів на летальну зброю для України.

Двоє американських сенаторів Роб Портман (штат Огайо) та Джин Шахін (штат Нью-Гемпшир) закликають збільшити військову допомогу для України на 50 мільйонів доларів.

Про це у середу, 24 листопада, повідомляє Politico.

Зазначається, що двопартійний пакет передбачає збільшення допомоги Пентагону Україні до 350 мільйонів доларів та використання 125 мільйонів доларів (проти попередніх 75 мільйонів доларів) із цієї суми на летальну зброю.

Портман, зі свого боку, також закликав президента США Джо Байдена направити Україні додаткову допомогу у вигляді "засобів протиповітряної оборони, які матимуть життєво важливе значення для стримування цієї останньої російської загрози".

"Ми маємо зробити все можливе, щоб підтримати нашого союзника Україну в цей час", - наголосив сенатор.

Очікується, що збільшення військової допомоги буде компенсоване скороченням фінансування навчання та оснащення Збройних сил Афганістану, схваленого Сенатом у липні цього року до захоплення країни талібами.

Раніше у CNN повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправлення до України військових радників та нового обладнання, зокрема зброї. 

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