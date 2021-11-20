Сенатори США закликають до санкцій проти РФ на випадок її вторгнення до України: деталі

Сенатори США закликають до санкцій проти РФ на випадок її вторгнення до України: деталі

Менендес пропонує схвалити санкції проти "Північного потоку-2", держкомпаній РФ, суверенного боргу тощо.

Голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Менендес закликав схвалити низку санкцій проти Російської Федерації на випадок її вторгнення до України.

Про це повідомляє Axios.

Зазначається, що поправка Менендеса до оборонного бюджету передбачає запровадження обмежень проти російських високопосадовців, газопроводу "Північний потік-2", великих фінансових компаній та операцій із суверенним боргом.

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"Від Байдена вимагатиметься запровадження санкцій та заборони на видавання віз щодо високопоставлених російських військових та співробітників розвідки, які займаються плануванням чи здійсненням вторгнення до України, а також схвалити додаткову військову допомогу Києву", - йдеться у повідомленні.

Поправка також передбачає санкції проти російських банків, державних підприємств та критично важливих секторів нафти, газу та корисних копалин. "Вона заборонить операції з первинними та вторинними суверенними борговими зобов'язаннями, що завдасть серйозного удару по економіці Росії", - вказують у матеріалі.

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У випадку схваленння поправки обмеження загрожуватимуть, зокрема, "будь-якій компанії чи корпоративній посадовій особі, яка бере участь у плануванні чи експлуатації "Північного потоку-2".

Зауважується, що поправка Менендеса покликана "слугувати дороговказом, який Росія не захоче переступати".

Нагадаємо, що Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців, про що минулого тижня заявив президент Володимир Зеленський.

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