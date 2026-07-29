Сенатори США назвали спосіб змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Сенат / © pixabay.com

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Співавтори законопроєкту про посилення санкцій проти Росії заявили, що документ повинен стати потужним інструментом тиску на Кремль та змусити російського диктатора Володимира Путіна розпочати мирні переговори.

Про це пише Укрінформ.

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Про це сенатори США розповіли журналістам після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Капітолії.

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Голова комітету Сенату із закордонних відносин, республіканець Джим Ріш повідомив, що до підготовки законопроєкту долучалася адміністрація президента США. Він висловив сподівання, що Палата представників оперативно розгляне документ.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь наголосив, що санкційний законопроєкт є сигналом підтримки України з боку американського народу. За його словами, США мають зупинити надходження коштів, які дозволяють Росії продовжувати агресію, та примусити Кремль до мирних переговорів.

Блюменталь зазначив, що документ передбачає запровадження тарифів і жорстких санкцій проти РФ. Над законопроєктом він працював разом із покійним сенатором Ліндсі Гремом.

Сенаторка-демократка Джин Шагін пояснила, що запропоновані заходи мають перекрити Росії можливість заробляти на продажі нафти й газу, зокрема за допомогою так званого тіньового флоту.

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Республіканка Кеті Брітт також заявила, що Сполучені Штати прагнуть зупинити російську воєнну машину, домогтися відповідальності Кремля та змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Раніше Сенат США 86 голосами проти 12 підтримав процедурне рішення, необхідне для подальшого розгляду двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану.

Нагадаємо, що раніше Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом: що обговорили за зачиненими дверима

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