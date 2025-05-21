Сенатори США вимагають повернення викрадених Росією українських дітей до укладення будь-якого мирного договору

Капітолій / © Associated Press

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Група американських сенаторів, очолювана республіканцем Чаком Грасслі та демократкою Емі Клобучар, внесла до Сенату США резолюцію, яка закликає до негайного повернення тисяч українських дітей, насильно вивезених до Росії з початку повномасштабного вторгнення. Резолюція наголошує, що повернення цих дітей має бути обов’язковою умовою для будь-якої остаточної мирної угоди між Україною та Росією.

Про це повідомляється на офіційному сайті Чака Грасслі.

У тексті документа підкреслюється, що дії Росії з примусової депортації та насильницької русифікації українських дітей є воєнним злочином, який має бути визнаний міжнародною спільнотою як геноцид. Сенатори закликають адміністрацію США та міжнародних партнерів використати всі дипломатичні, економічні та юридичні важелі впливу, щоб домогтися повернення дітей до України.

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За даними української влади, понад 19 тисяч дітей були незаконно вивезені з тимчасово окупованих територій. Багато з них утримуються в російських установах або передаються в прийомні родини з примусовою зміною громадянства, мови та ідентичності.

“Викрадення українських дітей — це не просто трагедія, це цілеспрямована кампанія знищення національної ідентичності, яка не може залишатися безкарною”, — наголосив сенатор Ґрасслі.

“Світ повинен визнати ці дії такими, що мають ознаки геноциду”, — додала сенаторка Клобучар.

Резолюція також висловлює підтримку зусиллям Міжнародного кримінального суду та закликає уряди країн-партнерів до посилення санкцій проти осіб і структур, причетних до примусової депортації.

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Нагадаємо, МКС уже видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за незаконну депортацію українських дітей — злочин, який порушує Женевську конвенцію та основи міжнародного гуманітарного права.

Сенатори сподіваються, що резолюція стане частиною ширшої міжнародної кампанії з притягнення Росії до відповідальності та повернення викрадених дітей додому.

Нагадаємо, що США більше не фінансують програму пошуку викрадених Росією українських дітей.

Усі дані, які були зібрані під час реалізації програми Ukraine Conflict Observatory щодо злочинів держави-агресорки, збережено.

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