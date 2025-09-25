Сенсаційний допис Трампа про кордони України: дипломат пояснив, чому не варто надміру захоплюватися

Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп нещодавно виступив із гучною заявою, яка була дуже позитивно сприйнята в Україні: він допустив можливість для України відновити свої кордони та говорив про «слабку Росію». Проте, до цього сигналу варто ставитися вкрай обережно.

Про це сказав український дипломат і політик Роман Безсмертний в інтерв’ю OBOZ.UA.

Роман Безсмертний вважає, що причиною такої «м’якої» заяви є не зміна стратегічного курсу, а особисті емоції та результат останньої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом на Генасамблеї.

«Трамп отримав очевидне задоволення від того, що роздавав „наряди“ на Генасамблеї. Кожному свій „титул“, кожному своя роль — і він від цього мав задоволення. А в цю „розжарену піч“ президент Зеленський, очевидно, додав, як каже Дональд Трамп, „гарного вугілля“. І от це воно і породило той пост у соцмережі», — пояснив Безсмертний.

Політик підкреслив, що Трамп у цій ситуації почувався «паханом», до якого приїхали зі своїми проблемами. Саме тому не варто надміру захоплюватися дописом, це не більше й не менше, ніж результат тих зустрічей.

Гра «доброго і поганого поліцейського»

Безсмертний зауважив, що хоча риторика Трампа і змінилася, у самому повідомленні немає жодного слова про зобов’язання США — лише те, що «Україна за підтримки ЄС хай бореться», а США будуть продавати зброю. Це є чітким сигналом про перекладання відповідальності за війну на Європу.

Дипломат також звернув увагу на те, що корективи до заяви Трампа вже були внесені найближчим оточенням, що свідчить про обережну позицію.

«Після зустрічей на Генасамблеї відбулося зібрання Ради Безпеки, де виступав, зокрема, держсекретар США Марко Рубіо. І під час виступу Рубіо чітко зміщує акценти на претензії до обох сторін — і до Росії, і до України», — зазначив політик.

На думку Безсмертного, ця ситуація дуже схожа на «гру доброго і поганого поліцейського», де Трамп грав роль «доброго» у специфічному настрої, а Рубіо — «поганого», висловлюючи більш обережні позиції щодо «домовленостей». Політикам та громадськості в Україні варто розуміти, що внутрішньополітичні нюанси в США можуть миттєво змінити вчорашній «вітер» заяв.

Нагадаємо, Дональд Трамп напередодні виступив із гучною заявою щодо війни в Україні, припустивши, що країна може повернути свої території до кордонів 1991 року. Американський політик наголосив, що для успіху Україні знадобиться фінансова підтримка від Європи та НАТО. Крім того, Трамп різко розкритикував економічний стан Росії, назвавши її «паперовим тигром».

Варто зазначити, що цей вислів є давнім китайським фразеологізмом, який використовується для позначення того, хто чи що здається потужним і небезпечним, але насправді є безсилим і не становить реальної загрози.