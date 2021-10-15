Сепсис у Білла Клінтона та зрив показу фільму про Голодомор в Росії: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Колишній президент США Білл Клінтон госпіталізований в штаті Каліфорнія, причиною стало зараження крові. Читати далі –>
- У Москві поліція закрила в офісі "Меморіалу" 20 співробітників організації і громадянина Польщі, який привіз для показу фільм про Голодомор "Гарет Джонс" польської режисерки Агнешки Холланд. Читати далі –>
- Після інциденту поліцейські покинули офіс "Меморіалу". Вони вилучили пожежну сигналізацію і скопіювали відео з камер спостереження. Співробітникам дозволили вийти. Читати далі –>
- Президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який передбачає підвищення "стелі" держборгу на 480 мільярдів доларів. Читати далі –>
- 30-40 хвилин у день фізичних навантажень і ви будете жити довше. Читати далі –>