Сербія таємно погодилася передати Україні летальну зброю — документ зі "злитих" розвідданих США

Сербія, єдина країна в Європі, яка відмовилася ввести санкції проти Росії, погодилася постачати зброю Києву. Така інформація стала відома зі "злитих" секретних документів Пентагону.

Документ, у якому викладено відповіді європейських урядів на запити України про військову підготовку та "летальну зброю", був серед десятків секретних документів, "злитих" в Мережу останніми тижнями.

Про це пише Reuters.

У документах йдеться про те, що Сербія відмовилася проводити навчання українських військових, але зобов'язалася надати летальну допомогу або вже надала її. Також зазначається, що Сербія має політичну волю і військову спроможність надавати зброю Україні в майбутньому.

Документ має грифи "Секретно" і NOFORN, що забороняє його розповсюдження серед іноземних спецслужб і військових. Дані датовані 2 березня і скріплені печаткою Об'єднаного комітету начальників штабів.

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"Якщо цей документ є достовірним, то він або показує дволикість Вучича щодо Росії, або він (Вучич - ред.) перебуває під величезним тиском з боку Вашингтона щодо постачання зброї до України", - вважає Януш Бугайський, експерт з питань Східної Європи з Джеймстаунського фонду, інституту зовнішньої політики.

Слід зазначити, що уряд Сербії дотримується нейтралітету щодо війни в Україні, незважаючи на глибокі історичні, економічні та культурні зв'язки країни з Росією.

Оприлюднення секретних документів відбулося трохи більше ніж через місяць після того, як на проросійському каналі в Telegram з'явилися документи, що нібито свідчать про відправку сербським виробником зброї 122-мм реактивних систем залпового вогню "Град" до Києва в листопаді. Документи включали транспортну накладну і сертифікат кінцевого користувача від українського уряду.

У березні Москва заявила, що звернулася до Белграда з проханням надати офіційні пояснення щодо ймовірних поставок. Своєю чергою, виробник зброї заперечив надання Україні ракет або іншого озброєння. Вучич тоді назвав ці звинувачення "відвертою брехнею".

"Витік" секретних документів США

У ніч проти 7 квітня стало відомо, що до Мережі потрапили секретні документи щодо посилення української армії перед контрнаступом. Зокрема, йдеться про фотографії графіків очікуваного постачання зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів.

Після цього координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що у США вже шукають винних. Він додав, що деякі документи все ж були підроблені.

Таку інформацію підтвердили і в Міністерстві оборони Великої Британії. Там заявили, що у злитих до Мережі документах є "серйозний рівень неточності". Відомство закликало критично ставитись до поширеної у Мережі інформації.

Тим часом видання Politico заявило, що цей витік секретних документів США призвів до кризи у відносинах з союзниками. Це "зливання" уже називають одним з найбільших провалів американської розвідки.

Своєю чергою, у Сполучених Штатах Америки наголосили, що серйозно ставляться до "зливання" секретних документів. У Пентагоні обіцяють розслідувати це до тих пір, доки не знайдуть джерело витоку.

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