Сербія відповіла, чи відправить Україні зброю після витоку цієї інформації з документів США

Олександр Вучич заявив, що Белград не експортував і не експортуватиме зброю до України. Це також стосується й постачання боєприпасів для обох сторін війни.

Про це повідомляє Radio Slobodna Evropa.

"Немає документу, в якому йшлося б про щось подібне", - сказав Вучич у четвер, 13 квітня, під час візиту до Рашки, що на півдні Сербії.

Нагадаємо, після витоку секретних документів Пентагону стало відомо, що Сербія, єдина країна в Європі, яка відмовилася ввести санкції проти Росії, нібито погодилася постачати зброю Києву. Документ, у якому викладено відповіді європейських урядів на запити України про військову підготовку та "летальну зброю", нібито був серед десятків секретних документів, "злитих" в Мережу останніми тижнями.

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