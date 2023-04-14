Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Сербія відповіла, чи відправить Україні зброю після витоку цієї інформації з документів США

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
447
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Сербія відповіла, чи відправить Україні зброю після витоку цієї інформації з документів США

Фото: Associated Press

Президент Сербії Олександр Вучич прокоментував ймовірність відправлення зброї до України.

Олександр Вучич заявив, що Белград не експортував і не експортуватиме зброю до України. Це також стосується й постачання боєприпасів для обох сторін війни.

Про це повідомляє Radio Slobodna Evropa.

"Немає документу, в якому йшлося б про щось подібне", - сказав Вучич у четвер, 13 квітня, під час візиту до Рашки, що на півдні Сербії.

Нагадаємо, після витоку секретних документів Пентагону стало відомо, що Сербія, єдина країна в Європі, яка відмовилася ввести санкції проти Росії, нібито погодилася постачати зброю Києву. Документ, у якому викладено відповіді європейських урядів на запити України про військову підготовку та "летальну зброю", нібито був серед десятків секретних документів, "злитих" в Мережу останніми тижнями.

Читайте також:

Український контрнаступ під загрозою: які секретні документи "втекли" до Мережі

Український контрнаступ під загрозою: які секретні документи "втекли" до Мережі

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
447
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація