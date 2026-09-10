Володимир Путін. / © Associated Press

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Російські так звані воєнкори вибухнули через ситуацію під Лиманом у Донецькій області, все більше звинувачуючи командування у брехні про ситуацію на фронті.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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«Російські мілблогери продовжують визнавати українські контратаки поблизу Лимана та критикують поширену культуру брехні в російських військових. Напередодні вони заявили, що ситуація на цьому напрямку для військ РФ дедалі погіршується, і що загарбники змушені відступити з невстановлених передових позицій у цьому районі», — йдеться у звіті.

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Один з мілблогерів стверджував, що ЗСУ контратакували в цьому районі протягом місяців. Втім, командування і карти інших мілблогерів зображували «оптимістичний погляд» на ситуацію. За словами «воєнкора», «гарні повідомлення» — термін, який придумали для позначення культури брехні в російських збройних силах і дезінформації про стан лінії фронту, мають бути «абсолютно заборонені».

Аналітики зауважують, що українські війська нещодавно продемонстрували свій повний контроль над Святогірськом. Це сталося лише через кілька днів після того, як «фюрер» Володимир Путін заявив, що окупанти контролюють містою

«Російські мілблогери визнали спростування Україною інформації про Святогірськ і дедалі частіше висловлюють розчарування щодо неправдивих заяв чиновників про просування, особливо навколо Лимана», — йдеться у звіті.

Окрім того, так звані воєнкори наголошують, що неправдиві повідомлення створюють оперативні ризики для російських сил, оскільки вони не можуть залучати вогневі місії до місць, які раніше стверджували про контроль, а також тому, що підрозділи в суміжних секторах можуть планувати операції на основі неточних оцінок поля бою.

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В ISW наголошують, що нинішня протяжність лінії фронту на Лиманському напрямку залишається неясною через обмежену кількість відкритих доказів щодо просування ЗСУ під час нещодавнього контрнаступу.

«Методологія картографування ISW недооцінює ймовірний масштаб українських перемог у поточних контратаках на Лиманському напрямку. Додаткова загальнодоступна інформація розкриє повний масштаб українських перемог на цій ділянці фронту з часом. ISW продовжуватиме оновлювати свою оцінку в міру надходження нових доказів», — підсумунвали американські аналітики.

Брехня Путіна про фронт — останні новини

Днями диктатор Володимир Путіна поговорив телефоном з президентом США Дональдом Трампом. Під час розмови, наголошують в ISW, «фюрер» наплів казок про фронт в Україні. Він свідомо намагається переконати США у неминучому успіху РФ, вимагаючи поступок від Києва.

На початку вересня господар Кремля заявив, що ситуація на фронті нібито складається на користь російської армії. Водночас він заговорив пронібито «обвал» ЗСУ.

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За його словами, буцімто лише в серпні під контроль Росії перейшли 270 квадратних кілометрів території. «Фюрер» нахабно стверджував, що «звільнення Донбасу йде за планом». Він заявив про захоплення 15 населених пунктів, а також бої в Добропіллі Донецької області.

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