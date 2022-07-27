Серед тем – Україна: стало відомо, про що говоритимуть Ердоган з Путіним у Сочі

Президенти Росії та Туреччини Володимир Путін і Реджеп Ердоган під час зустрічі в Сочі 5 серпня можуть обговорити військово-технічну співпрацю між державами.
Ще однією темою переговорів лідерів країн стане тема вивезення зерна з портів України.
Про це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив 27 липня, пишуть російські засоби масової пропаганди.
"Путін та Ердоган на зустрічі у Сочі обговорять військово-технічну співпрацю, а також обміняються думками щодо роботи центру з вивезення зерна з України", – пишуть ЗМП з посиланням на речника голови Кремля.
Жодних деталей Пєсков не навів, але сказав, що взаємини Росії та Туреччини нині "на високому рівні".
Нагадаємо, 26 липня стало відомо, що Ердоган 5 серпня відвідає Сочі і проведе переговори з Путіним.
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