Президенти Росії та Туреччини Володимир Путін і Реджеп Ердоган під час зустрічі в Сочі 5 серпня можуть обговорити військово-технічну співпрацю між державами.

Ще однією темою переговорів лідерів країн стане тема вивезення зерна з портів України.

Про це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив 27 липня, пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Путін та Ердоган на зустрічі у Сочі обговорять військово-технічну співпрацю, а також обміняються думками щодо роботи центру з вивезення зерна з України", – пишуть ЗМП з посиланням на речника голови Кремля.

Жодних деталей Пєсков не навів, але сказав, що взаємини Росії та Туреччини нині "на високому рівні".

Нагадаємо, 26 липня стало відомо, що Ердоган 5 серпня відвідає Сочі і проведе переговори з Путіним.

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