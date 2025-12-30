Середня зарплата в Україні може зрости втричі: Зеленський розповів про ідеї Трампа

Дональд Трамп та Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп має ідеї втричі підвищити середню заробітну плату в Україні завдяки залученню масштабних американських інвестицій та створенню спеціальних економічних умов.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Володимир Зеленський наголосив, що план відновлення України є для Трампа пріоритетним завданням. Оскільки він безпосередньо пов’язаний зі створенням нових робочих місць.

«І президент Трамп фокусується на плані відновлення України. Він вважає, що це завдання номер один для того, щоб були робочі місця в Україні. Ми проговорювали, яка середня заробітна плата українців. Вони дуже хочуть зробити все завдяки приходу американського бізнесу, спеціальних умов на український ринок, щоб була заробітна плата потроєна. І вони дійсно так це фіксують», — зазначив Зеленський.

За його словами, такий економічний стрибок має відбутися через запровадження особливих пільг та умов для західних компаній. Ці домовленості планують офіційно закріпити на міжурядовому рівні між Україною, США та країнами Європейського Союзу.

Водночас президент зауважив, що хоча американська сторона вже активно опрацьовує цей сценарій, реалізація плану не буде миттєвою. Початок масштабного приходу бізнесу та радикальне зростання доходів громадян очікується в перспективі після завершення бойових дій.

Нагадаємо, 2026 року українців очікує суттєве зростання заробітних плат. Держава планує підвищити мінімальну зарплату, а також збільшити оплату праці для працівників житлово-комунальної сфери.

Раніше повідомлялося, від 1 січня 2026 року в Україні підвищать вимоги до стажу для виходу на пенсію.