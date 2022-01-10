"Середній палець" Зеленському і наклеп на брата Єрмака: справу Лероса передали до суду

"Середній палець" Зеленському і наклеп на брата Єрмака: справу Лероса передали до суду

Справу до суду передали 10 січня.

Державне бюро розслідувань скерувало до суду обвинувальний акт відносно народного депутата України Гео Лероса, який обвинувачується у вчиненні хуліганства за середній палець Володимиру Зеленському та умисному невиконанні рішення суду - нардеп не спростував свою публікацію про Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента.

Про це повідомляє пресцентр ДБР.

Зазначається, слідчі ДБР під час розслідування встановили, що 4 листопада 2021 року народний депутат, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави - йдеться про українського президента Володимира Зеленського.

Інша кримінальна справа стосується наклепу про Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента. ДБР встановило, що 11 серпня 2021 року Київський апеляційний суд визнав недостовірною та такою, що "порочить честь, гідність та ділову репутацію, інформацію, поширену депутатом 29 березня 2020 року на його сторінці в одній із соціальних мереж".

"Одночасно вказаною постановою суду народного депутата України зобов’язано спростувати поширену ним інформацію, виклавши на своїй сторінці відповідний текст. Зазначене рішення суду 11 серпня 2021 року набрало законної сили та є чинним. Народний депутат України умисно не виконав рішення суду, хоча був належним чином з ним ознайомленим та мав для цього реальні можливості", - йдеться в офіційному повідомленні правоохоронців.

Гео Леросу інкримінують кримінальні правопорушення за ч. 1 ст. 296 КК України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства), за ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення).

У ДБР інформують, що санкції статей передбачають покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, що 11 листопада політикові вручили підозру за непристойний жест, який він показав під час виступу з трибуни Верховної Ради. Нардепові закидають "порушення громадського порядку".

12 листопада йому було повідомлено ще одну підозру: йдеться про умисне невиконання судового рішення. Лерос не спростував свій пост про брата очільника Офісу президента Дениса Єрмака.

Раніше ДБР відкрило кримінальне провадження на Гео Лероса.

Читайте також: