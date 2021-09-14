Сергій Лабазюк: Закон про створення індустріальних парків – поштовх для економіки України

Відродження економіки України – це, насамперед, нові робочі місця, стимулювання вітчизняного виробництва та переробки, які створюють додану вартість. Станом на сьогодні для держави інших варіантів економічного розвитку не існує.

Таку думку висловив в прямому ефірі ток-шоу "ВІДПОВІДЬ" народний депутат України від партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Сергій Лабазюк.

Як пояснює парламентар, головний кошторис країни та місцеві бюджети формуються з надходжень у вигляді податків. Чим більше українці будуть виробляти, споживати та експортувати вітчизняної продукції, тим більший дохід в результаті буде отримано. Індустріальні парки в даному випадку – одна із складових стимулювання розвитку малого, середнього та великого бізнесу. Це велика можливість створювати майданчики для запуску економічного маховика, вважає Лабазюк.

"До ухвалення закону №4416-1 про індустріальні парки не тільки підприємці виробничої галузі Хмельниччини, але й інших регіонів України, зіштовхувалися з проблемою підключення комунікацій, що в свою чергу призводило до величезних витрат для бізнесу, породжувало довгу бюрократичну процедуру і що гірше – корупцію. Додавалася ще одна проблема – нестача інвестицій. Система індустріальних парків, яку ми прописали в законі, викорінює усі ці прогалини", – запевняє Сергій Лабазюк.

До всього, в ухваленою документі прописані чіткі умови створення промислових парків, і що важливо – необов’язково на базі нового майданчику. До прикладу, на території Хмельницької області є надбання радянських часів – заводи та фабрики з необхідною інфраструктурою, які наразі не завантажені, проте потребують модернізації. Лабазюк пояснює, саме такі виробничі майданчики вже завтра матимуть змогу залучити інвестиції та функціонувати в подальшому, як індустріальні парки.

"На базі виробничих заводів може бути створений індустріальний парк, який вже завтра залучить потрібні інвестиції для тієї чи іншої галузі з орієнтацією на можливості території. В Шепетівці, до прикладу, можемо говорити про лісопереробку, в Хмельницькому – легку промисловість, Кам’янець-Подільський вже сьогодні спеціалізується на виробництві електронних приборів", – розповідає Лабазюк.

При цьому народний депутат наголошує – чинна редакція закону не є досконалою, проте однозначно, дає поштовх для розвитку української економіки. Адже в документі передбачено виділення державної підтримки в розмірі 10 млрд грн з розрахунком на 5 років – по 2 млрд щорічно.

Наразі чіткий механізм розподілу цих коштів не передбачений, проте і тут парламентар вбачає великий плюс – породження конкуренції між індустріальними парками, наприклад у місті Хмельницький та Славута: "Конкуренція – нормальне явище, яке стимулює виробничий розвиток. Єдина норма, яку в перспективі варто вилучити з закону, – фінансове стимулювання діяльності виставкових чи торгових центрів, кінозалів та інших коворкінг-майданчиків. В моєму розумінні індустріальний парк – виключно виробництво та переробка. Пріоритетом для держави мають бути нові робочі місця та додана вартість через переробку продукції, яка є на нашій території".

Нагадаємо, що 7 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №4416-1, що дозволить створити в Україні індустріальні парки. Даний документ є альтернативою законопроекту №4416, який був розроблений Сергієм Лабазюком у співавторстві з народними депутатами. Попередня редакція проекту мала на меті спростити механізм доступу до участі в промислових парках, запровадження додаткових стимулів, таких як кредитування та державні інвестиції в їхню інфраструктуру для зменшення витрат бізнесу на початку економічної діяльності.

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