Сергій Рахманін: Держприкордонслужба в рази ефективніше закуповує зброю, ніж АОЗ

Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін прокоментував ситуацію, що виникла навколо конфлікту керівництва Міноборони та Агенції оборонних закупівель.

На його думку, у конфлікті винні обидві сторони, оскільки юридично Агенція оборонних закупівель (АОЗ) є державним підприємством у структурі військового відомства. Відповідно і призначення Марини Безрукової директоркою АОЗ, і формування наглядової ради підприємства відбувалося за ініціативи Рустема Умєрова.

Наслідки конфлікту можуть бути катастрофічними, адже під питанням — заключення довгострокових контрактів, а відтак безперебійне постачання постачання боєприпасів на фронт.

У той же час Рахманін відзначив і некомпетентність очільниці АОЗ. "На мою суб'єктивну точку зору, не розкриваючи цифр, які є дуже сумними, якби ЗСУ воювали тільки тими боєприпасами і зброєю, яку закуповує АОЗ, то фонт проходив би десь за Збручем. І на мій погляд — це вирок керівництву АОЗ", —зазначив народний депутат в етері телемарафону.

На противагу цьому він навів приклад успішної діяльності Державної прикордонної служби України у сфері державних закупівель для потреб Сил оборони.

"ДПСУ, у якій за закупівлі відповідають лише декілька людей, і яка офіційно займається закупівлею зброї з 2022 року, з точки зору швидкості, ціни і якості в рази ефективніше, аніж АОЗ, де працює декілька сотень осіб з величезними зарплатами і наглядовою радою", —резюмував Сергій Рахманін.