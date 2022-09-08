Низка загадкових смертей російських топчиновників та бізнесменів: Фейгін розповів, про що це свідчить

Низка смертей колишніх і чинних керівників російських компаній свідчить про кримінальний переділ фінансових потоків. Йдеться тут не про політику, а про гроші.

Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" сказав російський правозахисник та блогер Марк Фейгін.

За його словами, з'ясування стосунків відбувається не на найвищому рівні влади, а "на одну-дві сходинки нижче".

"Це переділ не на самій верхівці. На самій верхівці вони інакше питання вирішують. А це відбувається на сходинку-дві нижче за рівень. Тому що хто буде мати користь від усієї цієї ситуації – питання відкрите. І якщо хтось сильно заважає, то простіше його зарізати разом із сім'єю й маленькими дітьми. Тому що ціна питання – це мільярди і мільярди доларів. Тим паче, кон'юнктура явно сприяє", – сказав він.

На думку Фейгіна, війна Росії проти України сприяє перерозподілу фінансових потоків між російськими бізнесменами, тому в низці смертей керівників державних компаній у Росії була не політична, а фінансова складова.

"Рахунок іде на мільярди. Це не те, що ділять дурниці якісь. Я думаю, що просто в період війни це простіше вирішити – у період такої кризи, загострення. Коли не до них, і вища влада зайнята війною, фронтом", – зазначив він.

Нагадаємо, останніми місяцями за дивних обставин померли кілька російських високопосадовців, деякі з них були вбиті разом із сім'ями.

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