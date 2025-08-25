ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
233
Час на прочитання
2 хв

"Серце нації": Келлог переповів розмову з пораненим бійцем ЗСУ в госпіталі

Кіт Келлог сказав, що найбільше його вразила стійкість поранених українських військових, які прагнуть повернутися на фронт.

Автор публікації
Ірина Лаб'як
Спецпредставник президента США Кіт Келлог

Спецпредставник президента США Кіт Келлог / © Getty Images

Спецпредставник президента США Кіт Келлог переповів свою розмову з пораненими українськими військовими в госпіталі та поділився, які слова бійців «показують серце нації».

Про це Келлог розповів під час Національного молитовного сніданку в Києві.

Представник президента США розповів, що під час минулого чи позаминулого візиту до України відвідав міський військовий шпиталь. Лікарня була переповнена тими, хто втратив кінцівки.

«Ми навіть поговорили з молодим чоловіком, який втратив три кінцівки. Одна з речей, яка мене вразила, як колишнього солдата, це стійкість військових. Я запитав кожного з них, як колишнього військового, типову річ: звідки ти, синку? Що відбувається?» — розповів Келлог.

Він зауважив, що здебільшого намагається зрозуміти душу армії, людини, що вона хоче робити, аби воювати.

Представник американського лідера сказав, що поставив кожному з поранених українських захисників кілька запитань. Деякі з цих запитань були однаковими, але одне з них було ключовим для Келлога, зізнається він.

«Ключове питання для мене: що ти збираєшся робити, коли одужаєш? І більше половини, це були молоді чоловіки, бо в лікарні не було жінок, але один молодий чоловік сказав: «Я повернуся до боротьби». Подумайте про це. Це показує серце нації, серце армії«, — висловився спецпредставник президента США.

«Наполеон Бонапарт колись сказав: „У війні моральний дух до фізичних сил відноситься як три до одного“, — додав Келлог.

Нагадаємо, Келлог 24 серпня побував у Києві. Там він взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України, у традиційному молитовному сніданку та провів зустрічі із керівництвом держави.

Зокрема спецпредставник американського лідера зустрівся з українською прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко. Сторони обговорили питання гарантій безпеки для України.

