"Серце нації": Келлог переповів розмову з пораненим бійцем ЗСУ в госпіталі

Спецпредставник президента США Кіт Келлог / © Getty Images

Спецпредставник президента США Кіт Келлог переповів свою розмову з пораненими українськими військовими в госпіталі та поділився, які слова бійців «показують серце нації».

Про це Келлог розповів під час Національного молитовного сніданку в Києві.

Представник президента США розповів, що під час минулого чи позаминулого візиту до України відвідав міський військовий шпиталь. Лікарня була переповнена тими, хто втратив кінцівки.

«Ми навіть поговорили з молодим чоловіком, який втратив три кінцівки. Одна з речей, яка мене вразила, як колишнього солдата, це стійкість військових. Я запитав кожного з них, як колишнього військового, типову річ: звідки ти, синку? Що відбувається?» — розповів Келлог.

Він зауважив, що здебільшого намагається зрозуміти душу армії, людини, що вона хоче робити, аби воювати.

Представник американського лідера сказав, що поставив кожному з поранених українських захисників кілька запитань. Деякі з цих запитань були однаковими, але одне з них було ключовим для Келлога, зізнається він.

«Ключове питання для мене: що ти збираєшся робити, коли одужаєш? І більше половини, це були молоді чоловіки, бо в лікарні не було жінок, але один молодий чоловік сказав: «Я повернуся до боротьби». Подумайте про це. Це показує серце нації, серце армії«, — висловився спецпредставник президента США.

«Наполеон Бонапарт колись сказав: „У війні моральний дух до фізичних сил відноситься як три до одного“, — додав Келлог.

Нагадаємо, Келлог 24 серпня побував у Києві. Там він взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України, у традиційному молитовному сніданку та провів зустрічі із керівництвом держави.

Зокрема спецпредставник американського лідера зустрівся з українською прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко. Сторони обговорили питання гарантій безпеки для України.