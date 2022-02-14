"Серйозна загроза миру": Шольц заявив, що Берлін очікує від Кремля деескалації в ситуації біля України

"Серйозна загроза миру": Шольц заявив, що Берлін очікує від Кремля деескалації в ситуації біля України

Канцлер пригрозив, що військова агресія матиме серйозні наслідки для РФ.

Уряд Німеччини очікує від Російської Федерації термінових ознак деескалації ситуації біля українських кордонів.

Про це німецький канцлер Олаф Шольц заявив у своєму Twitter.

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За його словами, військова агресія проти України матиме серйозні наслідки для Росії.

"Ми терміново очікуємо від Москви ознак деескалації. Ще одна військова агресія матиме дуже серйозні наслідки для Росії. У цьому питанні я абсолютно згоден з нашими союзниками. Ми переживаємо дуже, дуже серйозну загрозу миру в Європі", - заявив Шольц.

До слова, сьогодні, 14 лютого, політик відвідає з візитом Україну. Зокрема, він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Вже 15 лютого він вирушить до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.

Як повідомлялося, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба назвав три елементи стримування російської агресії проти України. Голова МЗС запевнив, що нині позиції України на дипломатичному рівні найсильніші за останні вісім років.

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