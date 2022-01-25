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Серйозні економічні витрати для РФ та посилення безпеки на східному фланзі: про що Байден розмовляв з лідерами країн-союзників

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Серйозні економічні витрати для РФ та посилення безпеки на східному фланзі: про що Байден розмовляв з лідерами країн-союзників

twitter.com/POTUS

Під час розмови щодо відеозв'язку з лідерами низки країн Європи щодо України була повна одностайність.

Президент США Джо Байден провів відеоконференцію з лідерами країн-союзників у Європі для обговорення ситуації безпеки у зв’язку з російською агресією довкола України.

Про це йдеться на сайті Білого дому. 

Президент провів розмову в межах тісних консультацій та координації з трансатлантичними союзниками й партнерами у відповідь на військове нарощування РФ біля кордонів України. 

Байден заявив, що під час розмови щодо відеозв'язку з лідерами низки країн Європи щодо України була повна одностайність.

"Сьогодні я розмовляв з європейськими лідерами у відповідь на військове нарощування Росії на кордонах України. Ми обговорили наші спільні зусилля для стримування подальшої російської агресії, такі як підготовка до серйозних економічних витрат для Росії та посилення безпеки на східному фланзі", - йдеться у повідомлені Байдена у сервісі мікроблогів Twitter. 

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