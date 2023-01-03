Серйозний виклик для безпеки Росії: як у Кремлі оцінили відмову від мирного розвитку Японії

Москва розглядає реалізацію Токіо курсу на відмову від мирного розвитку Японії як серйозний виклик для безпеки Росії та Азійсько-Тихоокеанського регіону загалом.

РФ попереджає, що у разі продовження подібної практики «буде змушена вжити відповідних адекватних заходів з метою блокування військових загроз для Росії».

Про це заявив в інтерв'ю пропагандистській агенції ТАРС заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко.

"Звернули увагу на прискорену реалізацію адміністрацією (прем'єр-міністра Японії Фуміо — ред.) Кисиди курсу на відмову від декларованого протягом багатьох десятиліть так званого мирного розвитку країни і перехід на рейки форсованої мілітаризації. Серед конкретних кроків — проведення великомасштабних військових навчань поблизу російських кордонів з залученням позарегіональних партнерів, ухвалення оновленої редакції доктринальних документів у галузі оборони та безпеки з прицілом на створення ударного потенціалу, безпрецедентне збільшення оборонних витрат", — зазначив заступник міністра.

"Розглядаємо таку активність Токіо як серйозний виклик для безпеки нашої країни та Азійсько-Тихоокеанського регіону в цілому. Попереджаємо, що у разі продовження подібної практики будемо змушені вжити відповідних адекватних заходів з метою блокування військових загроз Росії", — підкреслив Руденко.

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Нагадаємо, що Японія планує запросити президента України Володимира Зеленського на саміт G7. Зауважимо, що учасники саміту планують обговорити питання продовольчої та енергетичної безпеки, які виникли внаслідок російського вторгнення до України.

Раніше в Києві під час ракетної атаки постраждав японський журналіст. Відомо, що його госпіталізували до лікарні.

Потім у посольстві Японії відреагували на поранення свого журналіста у Києві. Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на громадянське населення та об'єкти в Україні напередодні Нового року.

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