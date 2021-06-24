Сестра Кім Чен Ина заявила, що у США неправильні очікування від КНДР

Сестра Кім Чен Ина заявила, що у США неправильні очікування від КНДР

"США можуть інтерпретувати ситуацію таким чином, щоб шукати розраду для себе", — сказала вона.

Сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина — заступник директора департаменту інформації ЦК ТПК Кім Е Чжон заявила, що у США неправильні очікування від КНДР.

Про це інформує ЦТАК.

"Метод очікування, який вони вибрали, — хибний шлях, він оберне їх в ще більше розчарування", — йдеться в заяві Кім Е Чжон.

Вона додала, що "США можуть інтерпретувати ситуацію таким чином, щоб шукати розраду для себе".

Так Кім Е Чжон прокоментувала слова радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, який раніше заявив, що Вашингтон розглядає як "цікавий сигнал" заяву лідера КНДР Кім Чен Ина про те, що країні слід готуватися як до діалогу з США, так і до конфронтації.

Раніше спеціальний представник США по КНДР Сон Кім, коментуючи заяву лідера Північної Кореї Кім Чен Ина про те, що слід готуватися як до діалогу, так і до конфронтації, зауважив:

"Ми теж будемо готові до того, і до іншого, тому що, як ви знаєте, ми все ще чекаємо відповідь з Пхеньяна про зустріч. Сподіваюся, слово" діалог "вказує на те, що ми скоро отримаємо позитивну відповідь".

Раніше президент США Джо Байден заявляв, що зустрінеться з лідером Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ином, тільки якщо адміністрація американського лідера буде "точно знати" теми переговорів.

За його словами, саміт повинен буде супроводжуватися попередніми зобов'язаннями по деескалації. Крім того, сторони повинні будуть визначити параметри для подальших обговорень ядерного арсеналу Північної Кореї.

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