Сестра Кім Чен Ина - Кім Йо Чжон. / © dailymail.co.uk

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Сестра диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина — Кім Йо Чжон — пригрозила Швейцарії закриттям її дипломатичного представництва у Пхеньяні, а також звинуватила швейцарську владу у «підлій поведінці».

Про це повідомило північнокорейське державне агентство KCNA, пише RMF24/PAP.

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«Я рішуче засуджую владу Швейцарії за її надзвичайно підлу поведінку», — висловилася політикиня.

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Кім Йо Чжон дуже обурилася рішенням Берна запровадити санкції проти північнокорейського табору Сонгдовон, куди за сприяння Росії вивозили українських дітей із тимчасово окупованих територій.

Ще більше її схвилювало те, що таке рішення Швейцарія ухвалила лише за кілька днів після візиту делегації до Пхеньяна. За словами Кім Йо Чжон, під час переговорів сторони нібито обговорювали розвиток відносин, а Берн висловлював готовність до діалогу та співпраці з КНДР.

Сестра диктатора також заявила, що найближчим часом рекомендуватиме дипломатичному відомству країни вжити заходів для відкликання дозволу на роботу швейцарського представництва у Пхеньяні.

Санкції Швейцарії проти КНДР

Рішення Берна стосувалося північнокорейського табору Сонгдовон. Швейцарська влада встановила, що заклад був причетний до вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України у співпраці з РФ. Зазначається, що табір також сприяв ідеологічній обробці і русифікації українських дітей.

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Раніше аналогічні обмеження проти цього об’єкта запровадили Велика Британія та Європейський Союз.

Зауважимо, дипломатичне представництво Швейцарії у Пхеньяні відновило роботу наприкінці жовтня. Це сталося під час візиту до КНДР міністра закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіса. Нове представництво підпорядковується посольству країни в Пекіні.

До цього Швейцарія мала у столиці КНДР гуманітарне бюро, яке працювало від 1997 до 2020 року. Його закрили через пандемію COVID-19.

Нагадаємо, видання The Economist писало про те, що Росія, Китай, Іран і КНДР створюють військову мережу. Вони розбудовують механізми обходу західних санкцій, а також передають одне одному зброю, технології, розвідувальну інформацію та бойовий досвід. Одним із найпомітніших напрямів стала розробка та застосування безпілотників.

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Своєю чергою, лідер-диктатор КНДР Кім Чен Ин заявив про намір досягти «абсолютної переваги» у війні безпілотників. Пхеньян планує розширювати свій арсенал БпЛА та розвивати нові військові технології, зокрема дрони зі штучним інтелектом.

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