Спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв / © Getty Images

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Сестра спецпредставника президента Росії Кирила Дмитрієва — Наталія — таємно відвідала Україну в лютому 2025 року. Вона побувала там з американським паспортом.

Про це американська журналістка Кеті Лівінгстон повідомила в соцмережі X.

«Наталія Дмитрієва, сестра головного кремлівського переговірника Кирила Дмитрієва, відвідала Україну зовсім нещодавно, у лютому 2025 року, — за американським паспортом, як мені підтвердили кілька джерел», — написала журналістка в Мережі.

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За її інформацією, Наталія Дмитрієва прибула до України 8 лютого та залишила країну 12 лютого. Це сталося лише за кілька днів до російсько-американських перемовин у Саудівській Аравії.

За даними одного з джерел Лівінгстон, сестра спецпредставника очільника Кремля виїхала з України до США разом з матір’ю на початку 2022 року, після повномасштабного російського вторгнення. Мета візиту Наталії до України наразі невідома.

«Хоча старі записи свідчать про те, що і Наталія, і її мати, Тамара Шевченко, раніше мали українські паспорти, вони, схоже, протягом останніх кількох років подорожували до України, використовуючи американські паспорти», — йдеться у дописі Лівінгстон.

Журналістка додала, що також незрозуміло, як Дмитрієва та Шевченко отримали американські паспорти, і чи живуть вони зараз у США.

Лівінгстон зазначила, що родина Дмитрієвих може володіти більшою кількістю активів у Європі та Україні, ніж було відомо раніше.

Нагадаємо, очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв представляв Москву на переговорах зі США щодо війни в Україні. Він родом з Києва, але свого часу виїхав до США, а пізніше почав робити кар’єру в Росії.