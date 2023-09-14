Сеул попереджає про ймовірну військову угоду між Росією і Північною Кореєю

У Південній Кореї висловила "глибоку стурбованість" щодо можливого військового співробітництва між Північною Кореєю та Російською Федерацією після зустрічі Кім Чен Ина та Володимира Путіна, яка відбулася 13 вересня на Далекому Сході.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву керівника Міністерства об'єднання Південної Кореї Кім Юн Хо.

З його слів, Пхеньян та Москва, схоже, переслідують "якусь військову угоду", вказуючи на нещодавні візити Кім Чен Ина на заводи з виробництва боєприпасів у Північній Кореї та його візит до країни-агресорки Росії разом із вищими військовими чиновниками, а також поїздку очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу до Пхеньяна.

Слід зауважити, що ці коментарі пролунали після того, як офіційні особи Сполучених Штатів попередили, що Володимир Путін може використати зустріч з колегою-диктатором з Північної Кореї для пошуку зброї, заявивши, що переговори щодо озброєння "активно просуваються" між двома країнами.

"Я не можу не відчувати глибокого занепокоєння з приводу військової співпраці та операції з постачання зброї", - сказав Кім Єн Хо.

Крім того, південнокорейський міністр закликав владу обох країн припинити "незаконні дії", які призведуть до їхньої "ізоляції і регресу", а також дотримуватись міжнародних норм, зокрема резолюції Радбезу ООН.

За словами Кім Єн Хо, Північна Корея зіткнеться з "сильнішою відповіддю" з боку Південної Кореї, США та Японії, "чим більше вона чіплятиметься за свої ядерні розробки".

Нагадаємо, американські аналітики ISW прокоментували візит Кім Чен Ина до Путіна. Фахівці впевнені, що Володимир Путін, ймовірно, боїться зміцнення відносин із Північною Кореєю, які можуть поставити під загрозу схеми ухилення РФ від санкцій.

Північнокорейське інформаційне агентство KCNA пише, що Путін планує відвідати Північну Корею на запрошення Кім Чен Ина. У Кремлі цю інформації поки не коментували.

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