Сезон полювання на російських олігархів відкритий: у Мін’юсті США створили спеціальний відділ

Міністерство юстиції застосує усі свої повноваження для арешту майна фізичних та юридичних осіб, які порушують санкції.
У міністерстві юстиції США створили спеціальний відділ, який займатиметься боротьбою з уникненням дотримання санкцій, накладених на Росію через вторгнення в Україну.
Про це заявив генеральний прокурор США Мерік Гарланд, - пише Укрінформ.
“Міністерство юстиції застосує усі свої повноваження для арешту майна фізичних та юридичних осіб, які порушують ці санкції. Ми докладемо усіх зусиль до розслідування, арешту та переслідування тих, чиї кримінальні дії дають російському уряду змогу вести цю несправедливу війну. Скажу прямо: якщо ви порушуєте наші закони - понесете відповідальність”, - сказав Гарланд.
За словами заступниці генпрокурора США Лізи Монако, Мін’юст приділятиме особливу увагу статкам російських олігархів.
“Звернуся до тих, хто сприяє російському режиму шляхом корупції та уникнення санкцій: ми позбавимо вас безпечних гаваней та притягнемо до відповідальності. Олігархи, знайте: ми використаємо усі наявні ресурси, аби заморозити та арештувати ваші кримінальні надбання”, - додала Монако.
У Мін’юсті додали, що для виявлення фактів уникнення санкцій та інших кримінальних злодіянь, новостворена оперативна група матиме доступ до найсучасніших методик та технологій розслідування. “В тому числі йдеться про аналіз даних, відстеження криптовалюти, іноземні розвідувальні джерела, а також інформацію від регуляторів та партнерів у приватному секторі", - резюмували у відомстві.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - 5840 осіб,
- літаків – 30,
- гелікоптерів – 31,
- танків ‒ до 211,
- бойових броньованих машин ‒ 862,
- артилерійських систем – 85,
- засоби ППО - 9,
- РСЗВ - 40,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
- легкі швидкісні катери – 2 одиниці,
- автомобільної техніки - 355.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
- У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео
- Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)
- Який вигляд має київська багатоповерхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео
- З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві
- Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" - ОДА
- Російські війська обстріляли Харків – вулиці міста вкрили снаряди, що не розірвались
- Російські окупанти ракетами обстріляли Бровари, є поранені: відео
- Після переговорів Росія запустила по Києву балістичні ракети: відео потужного вибуху.