Сезон полювання на російських олігархів відкритий: у Мін’юсті США створили спеціальний відділ

Міністерство юстиції застосує усі свої повноваження для арешту майна фізичних та юридичних осіб, які порушують санкції.

У міністерстві юстиції США створили спеціальний відділ, який займатиметься боротьбою з уникненням дотримання санкцій, накладених на Росію через вторгнення в Україну.

Про це заявив генеральний прокурор США Мерік Гарланд, - пише Укрінформ.

“Міністерство юстиції застосує усі свої повноваження для арешту майна фізичних та юридичних осіб, які порушують ці санкції. Ми докладемо усіх зусиль до розслідування, арешту та переслідування тих, чиї кримінальні дії дають російському уряду змогу вести цю несправедливу війну. Скажу прямо: якщо ви порушуєте наші закони - понесете відповідальність”, - сказав Гарланд.

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За словами заступниці генпрокурора США Лізи Монако, Мін’юст приділятиме особливу увагу статкам російських олігархів.

“Звернуся до тих, хто сприяє російському режиму шляхом корупції та уникнення санкцій: ми позбавимо вас безпечних гаваней та притягнемо до відповідальності. Олігархи, знайте: ми використаємо усі наявні ресурси, аби заморозити та арештувати ваші кримінальні надбання”, - додала Монако.

У Мін’юсті додали, що для виявлення фактів уникнення санкцій та інших кримінальних злодіянь, новостворена оперативна група матиме доступ до найсучасніших методик та технологій розслідування. “В тому числі йдеться про аналіз даних, відстеження криптовалюти, іноземні розвідувальні джерела, а також інформацію від регуляторів та партнерів у приватному секторі", - резюмували у відомстві.