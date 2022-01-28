"Сферам впливу немає місця у XXI столітті": ЄС закликав Росію до діалогу без ультиматумів

"Сферам впливу немає місця у XXI столітті": ЄС закликав Росію до діалогу без ультиматумів

У ЄС наголошують, що європейська безпека є неподільною.

Європейський Союз закликав Росію до діалогу без ультиматумів та рішуче відкидає поняття "сфери впливу", яке намагається просувати Москва.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, - пише Укрінформ.

"Діалог відповідно до ключових принципів, які лежать в основі європейської безпеки, є способом покращити безпекову ситуацію та захистити мир і стабільність на нашому континенті. Таких зусиль слід докладати сумлінно, а не в атмосфері ескалаційної риторики та ультиматумів. Поняттю "сфер впливу" немає місця у XXI столітті", - зазначається у заяві.

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У ЄС наголошують, що європейська безпека є неподільною: "У цьому контексті Євросоюз засуджує продовження агресивних дій і погроз Росії щодо України та закликає РФ до деескалації, дотримання міжнародного права та конструктивної участі в діалозі через чинні міжнародні механізми".

Основні принципи, на яких будується європейська безпека, закріплені у Статуті ООН та установчих документах ОБСЄ, включаючи Гельсінський завершальний акт та Паризьку хартію, нагадується у заяві. "Вони включають, зокрема, суверенну рівність і територіальну цілісність держав; недоторканність кордонів; утримання від погроз силою або її застосування; свободу держав обирати або змінювати власні заходи безпеки. Ці принципи не підлягають ані обговоренню, ані перегляду чи перетлумаченню. Їх порушення Росією є перешкодою для спільного неподільного простору безпеки в Європі й загрожує миру та стабільності на нашому континенті".

А будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме серйозні наслідки та велику ціну для Москви: "Це включає широкий спектр секторальних та індивідуальних обмежувальних заходів", - йдеться в заяві.

В ЄС готові брати участь у зміцненні наявних механізмів для забезпечення військової прозорості та передбачуваності, а також підтримувати зусилля щодо контролю над озброєннями, зокрема в рамках ОБСЄ.

"У зв’язку з цим ми закликаємо Росію до конструктивної співпраці", - резюмували в ЄС.

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