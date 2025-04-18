Шаман, Джигурда, Куклачов та інші: Зеленський запровадив санкції проти російських артистів

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський своїм указом запровадив нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, які сприяють російській агресії проти України. Під обмеження потрапила низка російських артистів та китайських підприємств.

Відповідні укази №246/2025 та 247/2025 опубліковані на сайті глави держави.

До першого указу Зеленського про санкцій потрапили 20 осіб. Серед них, зокрема:

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співак Микита Джигурда,

співак Микола Расторгуєв,

співак Олександр Розенбаум,

співак Ігор Сукачов,

співак Ярослав Дронов (Шаман),

кінорежисер Єгор Кончаловський,

кінорежисер Олександр Панкратов-Чорний,

артист-дресирувальник Юрій Куклачов,

шоумен Оскар Кучера,

артисти балету Сергій Полунін та Микола Цискарідзе,

фехтувальниця Соф’я Велика.

Що передбачають санкції проти артистів з РФ?

Санкції проти російських артистів передбачають позбавлення державних нагород України, блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі держави.

Частина санкцій є безстроковими, а термін решти становить 10 років.

Санкції проти компаній з РФ та Китаю

У другому указі Зеленського про санкції міститься перелік з 39 фізичних та 60 юридичних осіб. Це компанії з реєстрацією в Росії та Китаї. Серед них такі фірми:

«Бейцзін Евіейшн енд Аероспейс Сянхуей Текнолоджі Ко. Лтд» (Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd),

«Рю Цзінь Мешинері Ко. Лтд» (Rui Jin Machinery Co. Ltd),

«Чжонфу Шеньїн Карбон Фібер Сінін Ко. Лтд» (Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd) та інші.

Нагадаємо, 11 квітня Зеленський запровадив у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти проросійських пропагандистів.