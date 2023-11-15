“Схаменутися ще не пізно”: Арестович відреагував на кримінальну справу проти Фаріон

Ексрадник Офісу президента вважає, що на такі правопорушення в Україні реагують вкрай рідко.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович відгукнувся на відкриття СБУ кримінального провадження щодо мовознавиці та ексдепутатки Ірини Фаріон. Він вважає, що в Україні надто рідко реагують на такі порушення, але “схаменутися ще не пізно”.

Про це Арестович написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, судячи із переліку статей ККУ, інкримінованих Ірині Фаріон, “фахівці Служби Безпеки України чудово знаються на кваліфікації таких злочинів”. Однак, вважає він, на такі правопорушення реагують вкрай рідко, хоча саме вони, на його думку, позбавляють Україну “іміджу цивілізованої європейської держави”.

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“А відреагувала би держава вчасно на п'ять-шість таких випадків і відбулося б різке оздоровлення теми. Але не відреагувала, команди не було. А команди не було, бо у нас правопорушення використовуються як політтехнологія. І ось це – позбавляє нас не просто іміджу. Перспективи. Втім, схаменутися ще не пізно”, - написав Олексій Арестович.

Нагадаємо, українська мовознавиця та екснардепка від "Свободи" Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову", через те, що вони спілкуються російською мовою.



Згодом вона звернулася до президента Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та міністра оборони Рустема Умєрова з проханням "вжити заходів щодо хамської поведінки" тих військовослужбовців, які їй відповіли.

Нагадаємо, до мовного скандалу, який спровокувала екснардепка та мовознавиця Ірина Фаріон, розкритикувавши російськомовних бійців “Азову”, долучився екслідер “Правого сектору” та командувач “Української добровольчої армії” Дмитро Ярош.

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