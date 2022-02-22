"Шанси на дипломатію знизились": президент Чехії Земан відреагував на визнання Росією ОРДЛО

Росія збільшила ризики військового конфлікту.

Президент Чехії Мілош Земан відреагував на визнання Росією ОРДЛО.

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Про це йдеться на офіційному сайті президента Чехії.

"Президент республіки Мілош Земан заявляє, що введення російських військ на територію сепаратистських республік у Донецьку та Луганську збільшує ризик військового конфлікту і, навпаки, знижує шанси на дипломатичне вирішення проблеми", - йдеться на сайті президента Чехії.

Також МЗС Чехії рішуче засудило рішення Росії визнати "незалежність" так званих "ДНР" та "ЛНР".

"Це явне порушення Статуту ООН, Мінських домовленостей та Будапештського меморандуму 1994 року. Після незаконної окупації та анексії Криму в 2014 році це ще один крок, яким Російська Федерація тривалий час топтала фундаментальні принципи міжнародного законодавства і власні зобов'язання щодо територіальної цілісності та суверенітету України", ­­– зазначили в МЗС Чехії.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Мілош Земан вважав "дурістю" рішення Російської Федерації щодо включення Чеської Республіки до переліку "недружніх" країн.

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