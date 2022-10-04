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Шансів на мир немає: Бербок висловилася про переговори України з Кремлем

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Шансів на мир немає: Бербок висловилася про переговори України з Кремлем

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок вважає, що наразі немає шансів на те, що переговори покладуть кінець війні, яку Росія розпочала проти України.

За словами дипломатки, пропозиції російського президента-диктатора Володимира Путіна протилежні миру.

Про це Бербок сказала в інтерв'ю Neue Osnabrucker Zeitung.

"Його (Путіна - Ред.) пропозиція звучала приблизно так: "Ми пограбуємо вашу країну, поневолимо ваших громадян, а потім ви зможете підписати мир". Це протилежне до миру. Це терор і несвобода", - наголосила німецька міністерка.

Бербок зауважила: протягом понад семи місяців війни різні країни та міжнародні організації зверталися до очільника Кремля з проханням припинити бомбардування. Втім, у відповідь він чинив "нові звірства.

До слова, український президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова вести переговори з Росією, але не із диктатором Путіним.

Як повідомлялося, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що немає жодного сенсу вести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним та його оточенням. Переговори можливі, але з новим президентом країни, "який більш адекватно оцінюватиме реальність".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1519
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