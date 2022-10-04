Шансів на мир немає: Бербок висловилася про переговори України з Кремлем

Німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок вважає, що наразі немає шансів на те, що переговори покладуть кінець війні, яку Росія розпочала проти України.

За словами дипломатки, пропозиції російського президента-диктатора Володимира Путіна протилежні миру.

Про це Бербок сказала в інтерв'ю Neue Osnabrucker Zeitung.

"Його (Путіна - Ред.) пропозиція звучала приблизно так: "Ми пограбуємо вашу країну, поневолимо ваших громадян, а потім ви зможете підписати мир". Це протилежне до миру. Це терор і несвобода", - наголосила німецька міністерка.

Бербок зауважила: протягом понад семи місяців війни різні країни та міжнародні організації зверталися до очільника Кремля з проханням припинити бомбардування. Втім, у відповідь він чинив "нові звірства.

До слова, український президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова вести переговори з Росією, але не із диктатором Путіним.

Як повідомлялося, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що немає жодного сенсу вести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним та його оточенням. Переговори можливі, але з новим президентом країни, "який більш адекватно оцінюватиме реальність".

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