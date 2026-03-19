Орбан догрався: у ЄС почався "бунт" проти премʼєра Угорщини через блокаду допомоги Україні

У ЄС почався «бунт» проти Орбана через Україну / © Associated Press

Відносини між Києвом і Будапештом загострилися через відкритий шантаж угорського прем’єра Віктора Орбана, який блокує 90 мільярдів євро допомоги для України. Експерти зазначають, що він блокує ініціативи для України заради власних передвиборчих рейтингів.

Своєю чергою європейські лідери розцінюють таку поведінку як зраду та вперше всерйоз обговорюють можливість позбавлення Угорщини права голосу в ЄС. На тлі політичного тиску Будапешт вдається до радикальних кроків, незаконно утримуючи українські активи та створюючи образ «зовнішнього ворога» за підтримки кремлівських технологів.

Відмова Орбана від угоди розлютила лідерів ЄС

Лідери Європейського Союзу звинувачують Віктора Орбана у зраді та недобросовісних діях через блокування критично важливого кредиту для України на 90 мільярдів євро, пише The Guardian. Угорський прем’єр разом із Робертом Фіцо відмовився підписувати угоду, шантажуючи Брюссель і Київ через зупинку нафтопроводу «Дружба».

«Відмова Орбана від угоди розлютила лідерів ЄС, оскільки це підриває процес ухвалення рішень ЄС у той момент, коли в України закінчуються гроші. Чиновники ЄС хочуть, щоб перші транші коштів були доступні для Києва від початку квітня», — йдеться у статті.

Ситуація у Брюсселі фактично переросла в бунт: європейські посадовці називають поведінку Будапешта неприйнятною та шукають юридичні механізми, щоб змусити Орбана виконати грудневі домовленості в обхід його вето.

Європейські дипломати відкрито заявляють про «розплату» для Орбана

Видання Politico зазначає, що зустріч європейських лідерів у Брюсселі цього четверга цілком може виявитися фінальною для Віктора Орбана. Вже у квітні на угорського прем’єра чекають вибори, де він наразі втрачає позиції на користь свого політичного суперника.

Окрім того, п’ятеро дипломатів ЄС та міністр уряду однієї з країн блоку заявили про майбутню «розплату» для Орбана.

На початку цього тижня, під час закритої зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі, міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль продемонстрував, наскільки мало терпіння ЄС усе ще має до Угорщини. Він попередив, що «обструкціонізм Будапешта більше не можна терпіти».

Решта посадовців висловилися значно різкіше.

«Прем’єр-міністр Орбан повинен розуміти, що він постійно перевіряє межі того, що інші держави-члени готові терпіти», — сказав високопоставлений дипломат ЄС.

Тим часом у Швеції заявили про готовність розглянути статтю 7 Договору про ЄС — йдеться про механізм позбавлення Угорщини права голосу.

Однак що саме зробить ЄС, якщо Орбан знову виграє парламентські вибори в Угорщині, залишається відкритим питанням. Подальший розвиток подій і конкретні кроки Брюсселя залежатимуть від підсумків голосування угорців 12 квітня.

Своєю чергою прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що Віктор Орбан використовує Україну як зброю у своїй передвиборній кампанії та «зрадив» домовленості щодо цієї країни.

Варто зауважити, що півторагодинні дебати в Європейській раді щодо виділення кредиту на 90 млрд євро завершилися безрезультатно. За даними Politico, дипломати й посадовці підтвердили відсутність компромісу з Віктором Орбаном.

Президент Євроради Антоніу Кошта різко розкритикував позицію угорського прем’єра, наголосивши, що той перетнув «червону лінію», яку досі не наважувався порушити жоден лідер ЄС.

Угорщина не погоджується на поступки

Угорщина не схвалить жодної ініціативи на користь України, доки не буде відновлено роботу нафтопроводу «Дружба». Про це заявив прем’єр-міністр Віктор Орбан перед засіданням Європейської ради 19 березня, передає «РБК-Україна».

За словами угорського лідера, позиція Будапешта залишається незмінною.

«Позиція Угорщини дуже проста. Ми готові підтримати Україну, коли отримаємо нашу нафту, яка ними заблокована… Ми чекаємо на нафту. Все інше — просто казка. Тому ми віримо лише фактам. Нафта має надійти до Угорщини», — заявив угорський прем’єр.

Тим часом Угорщина почала блокувати в’їзд українцям. Зокрема, трьом громадянам України, серед яких двоє військових, а також політичний аналітик, заборонили в’їзд до країни та Шенгенської зони за нібито погрози Орбану.

Голова канцелярії прем’єр-міністра Орбана Гергей Гуляш повідомив, що заборона стосується генерал-лейтенанта Григорія Омельченка, українського військового Євгена Карася, якого посадовець назвав лідером «неонацистської групи C14», та політичного аналітика Бориса Тізенхаузена.

Угорський прем’єр давно виступає проти України

Відносини між Києвом і Будапештом ще більше загострилися: черговий дипломатичний скандал вибухнув через несанкціонований візит угорської делегації, яка прибула «перевіряти» нафтопровід «Дружба» без погодження з українським МЗС. Поки президент України Володимир Зеленський і профільні міністри заявляють про необізнаність щодо мети цього візиту, експерти називають приїзд угорців спланованою виставою для Брюсселя.

Водночас розгортається безпрецедентний конфлікт довкола «державного рекету» — 5 березня угорські силовики з залученням спецтехніки затримали інкасаторів «Ощадбанку». Хоча людей відпустили, Угорщина досі незаконно утримує близько 75 млн євро та 9 кг золота, що перевозилися офіційно. МЗС України вже назвало цей інцидент актом тероризму.

Причиною такої агресивної поведінки Віктора Орбана експерти вважають вибори 12 квітня, де його партія «Фідес» наразі програє опозиції. За підтримки кремлівських політтехнологів Будапешт штучно ліпить з України образ «зовнішнього ворога», поєднуючи антиукраїнську істерію з прямим підкупом виборців.

Варто зауважити, що Угорщина була першою країною, яка відкрила посольство в незалежній Україні. Однак трансформація Орбана з ліберального друга Києва на союзника Москви почалася 2009 року після його візиту на з’їзд путінської партії «Єдина Росія».

Сьогодні Кремль не шкодує грошей, щоб допомогти Орбану втриматися у кріслі. Для України ж головне питання залишається відкритим: коли повернуться заручники-мільйони та золото, які Будапешт фактично вкрав у розпал війни.

Орбан бере «в заручники» ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан фактично взяв Євросоюз у «заручники», використовуючи право вето на кредит для України як інструмент своєї передвиборчої кампанії, пише Die Zeit.

Наразі Брюссель терміново шукає «план Б», щоб розблокувати фінансування в обхід Будапешта, оскільки Орбан відмовляється від компромісів, спекулюючи на ремонті нафтопроводу «Дружба».

Україна відкидає звинувачення Угорщини та наголошує, що трубопровід наразі непридатний для використання через наслідки російських авіаударів. У вівторок було підрахувано, що необхідний ремонт триватиме приблизно ще півтора місяця.

«Незалежна місія за участю експертів ЄС зараз має прояснити ситуацію. Однак незрозуміло, чи її висновки дійсно призведуть до поступок з боку Орбана. На батьківщині він бореться за переобрання за допомогою антиукраїнської кампанії, яка розпалює побоювання, що Угорщина може бути втягнута у війну», — зазначає видання.

Тим часом до саботажу приєдналася і Словаччина. Прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо повністю підтримав позицію Віктора Орбана, заявивши, що саме Братислава «платить ціну за цю ситуацію», і в ультимативній формі зажадав від України допустити їхніх інспекторів до нафтопроводу.

Як наслідок спроба європейських лідерів узгодити виділення Україні масштабного кредиту на суму 90 мільярдів євро завершилася гучним провалом.

Нагадаємо, Віктор Орбан нещодавно зробив цинічну заяву про війну в Україні. Угорський прем’єр вкотре звинуватив у війні в Україні саме українців та європейців, бо ті нібито не погоджуються на російські вимоги.

