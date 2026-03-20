Шантаж Орбана не спрацював: Україна отримає 90 млрд євро від ЄС попри "блокаду" Угорщини

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Євросоюз надасть Україні кредит у розмірі 90 млрд євро в 2026-28 роках, незважаючи на блокування з боку Угорщини.

Про це, як повідомляє «Європейська правда» з Брюсселя, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на прес-конференції по завершенню саміту лідерів ЄС вночі 20 березня.

«Позика залишається заблокованою, оскільки один лідер (прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан — ред.) не дотримується свого слова. Але дозвольте мені повторити те, що я вже сказала в Києві. Ми виконаємо це так чи інакше», — заявила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії нагадала, що рішення щодо надання кредиту на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро було прийняте Європейською Радою у грудні 2025.

«Була одна умова — умова, що три країни (Угорщина, Словаччина, Чехія — „ЄП“) не братимуть участі в позиці. Ця умова була виконана. Тож давайте чітко визначимо нашу позицію», — зауважила президентка Єврокомісії.

Європосадовиця констатувала, що перед ЄС «стоять складні завдання».

«Але сьогодні ми зміцнили нашу рішучість. Це була дуже хороша Європейська Рада», — сказала Урсула фон дер Ляєн.

У ЄС почався «бунт» проти премʼєра Угорщини

Раніше ми писали про те, що відносини між Києвом і Будапештом загострилися через відкритий шантаж угорського прем’єра Віктора Орбана, який блокує 90 мільярдів євро допомоги для України. Експерти зазначають, що він блокує ініціативи для України заради власних передвиборчих рейтингів. Своєю чергою європейські лідери розцінюють таку поведінку як зраду та вперше всерйоз обговорюють можливість позбавлення Угорщини права голосу в ЄС. На тлі політичного тиску Будапешт вдається до радикальних кроків, незаконно утримуючи українські активи та створюючи образ «зовнішнього ворога» за підтримки кремлівських технологів.

Угорщина заблокувала допомогу ЄС для України, Словаччина приєдналася

Спроба європейських лідерів узгодити виділення Україні масштабного кредиту на суму 90 мільярдів євро завершилася гучним провалом через спільний демарш Угорщини та Словаччини. Будапешт і Братислава відкрито використовують право вето як інструмент тиску на Брюссель та Київ. Вони вимагають негайно відремонтувати нафтопровід «Дружба», який, за заявами української сторони, був пошкоджений внаслідок російського авіаудару ще в січні. Наразі спеціальна місія ЄС перебуває в Києві та очікує дозволу відвідати місце пошкодження труби.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повністю підтримав позицію Віктора Орбана, заявивши, що саме Братислава «платить ціну за цю ситуацію», і в ультимативній формі зажадав від України допустити їхніх інспекторів до нафтопроводу.