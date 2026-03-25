Шантаж США: Зеленський розкрив нову тактику Росії

Зеленський заявив про спробу шантажу США з боку Росії

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагалася чинити тиск на Сполучені Штати, використовуючи розвідувальну інформацію, пов’язану з Іраном.

Про це йшлося в інтерв’ю Reuters.

За словами глави держави, Москва пропонувала припинити передачу військових розвідданих Тегерану в обмін на те, щоб Вашингтон обмежив обмін розвідінформацією з Україною.

Реклама

«Я маю дані нашої розвідки, які свідчать, що Росія діє саме так і фактично говорить: „Ми не передаватимемо інформацію Ірану, якщо Америка перестане ділитися розвідданими з Україною“. Це шантаж», — наголосив Зеленський.

Він додав, що українська розвідка має неспростовні докази продовження співпраці Росії з Іраном, однак деталей не розкрив.

Російські компоненти в іранських БпЛА

Також президент зазначив, що в іранських безпілотниках, які застосовуються під час атак на американські об’єкти та союзників США на Близькому Сході, виявляли компоненти російського походження.

Зеленський підкреслив, що Україна, яка з 2022 року регулярно зазнає атак дронами «Шахед», нині ділиться досвідом протидії таким загрозам із країнами Перської затоки, зокрема Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром.

Реклама

Київ також розраховує на укладення довгострокових домовленостей із партнерами регіону, які можуть допомогти профінансувати виробництво українських дронів-перехоплювачів або посилити систему ППО необхідними ракетами.

