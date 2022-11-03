Шантаж Путіна провалився: як Росію примусили повернутися до "зернової угоди"

Путіну нагадали, що Росія не є справжнім господарем у Чорному морі.

Президент Росії Володимир Путін повернувся до виконання зернової угоди, з якої Кремль вийшов після атаки безпілотників на кораблі Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. 3 листопада очікується проходження через "зерновий коридор" у Чорному морі 8 суден з українською аграрною продукцією.

В Кремлі пояснювали призупинення угоди тим, що Україна начебто використала "зерновий коридор" для атаки на Севастополь. Але коли стало зрозуміло, що Туреччина готова гарантувати безпеку українським зерновозам навіть без участі Росії, Путін поспішив відіграти назад. 2 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що рух суден "зерновим коридором" з України відновлено після телефонної розмови між міністрами оборони Туреччини та Росії.

ТСН.ua розбирався, як Володимир Путін за короткий час був змушений повністю змінити позицію і погодитись на умови Туреччини.

Україна спростувала брехню Путіна про "зерновий коридор"

У Кремлі пояснили, що нібито отримали від України гарантії ненападу на свої військові кораблі. Проте в МЗС України запевнили, що жодних додаткових гарантій Путіну не давали.

Докладно заяву Путіна спростував речник МЗС України Олег Ніколенко. За його словами, Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях.

"Українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди. Нагадаю, що в рамках цієї угоди сторони зобов'язалися гарантувати безпечне та надійне середовище функціонування зернового коридору. Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку. Ніяких нових зобов‘язань, які виходили би за межі вже існуючих в зерновій угоді, наша держава не брала", - заявив Ніколенко.

Дипломат зазначив, що Москва повернулася до зернової угоди "завдяки активній дипломатії генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана".

"У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступок", - наголосив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російський шантаж ні до чого не призвів.

"Щоразу, коли активізується російський шантаж, продовольство дорожчає. І щоразу, коли світ не піддається на шантаж, агропродукція дешевшає. А якби російського нападу на Україну не було, то не було б навіть і примарної загрози глобальної продовольчої кризи", – запевнив Зеленський.

Ердоган показав, як треба розмовляти з Кремлем

Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський зазначив, що Путін був змушений змінити своє рішення через жорстку позицію Ердогана.

"Дуже показовий урок, майстер-клас західним лідерам дав Ердоган, як треба розмовляти з цим вилупком. Вони заявляли, що виходять із зернової угоди, на всіх каналах розповідали, як вони знищуватимуть порт в Одесі, в Очакові, торпедуватимуть кораблі. І ось Путін, жалібно вимахуючи хвостиком, заявляє, що вони поновлюють зерновий договір. Дуже подіяла розмова з Ердоганом", - наголосив він.

Експерт назвав показовим те, що всі рішення та заяви публічно йшли через міністрів оборони Туреччини та Росії.

"Турки нагадали, хто господар у Чорному морі, що може турецький флот зробити з російським при спробі перешкодити зерновому договору", - пояснив Піонтковський.

Військовий експерт Петро Черник також відзначив роль Китаю в поновленні зернової угоди. За його словами, "Ердоган і Сі Цзіньпінь дуже серйозно і впевнено натиснули на свого колегу по тиранічному цеху Володимира Путіна".

"Понад 400 млн людей годується з українського збіжжя. На цю хвилину ми експортували в межах 9 млн тонн різного продовольства - це чверть від нашого експортного потенціалу. Планета Земля потребує наших продуктів. У першу чергу - африканський континент, де колосально зростають інтереси Китаю. І Китаю не потрібно, щоб там починались голодні бунти. Те саме стосується і Близького Сходу - деякі країни на 90% залежать від українського борошна", - наголосив Черник.

За його словами, "Путін вже не той і Російська Федерація вже не та - це вже далеко не другий геополітичний гравець планети, яким він себе вважав".

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи ситуацію з "зерновою угодою", зазначив, що шлях до "вмиротворення" агресора можливий через демонстрацію сили.

"Який урок із зернової "османської дипломатії" варто винести західним лідерам? Шантажист із російським корінням завжди поступається тим, хто сильніший та вміє чітко аргументувати непохитну позицію. Шлях до "вмиротворення" агресора лежить лише через розумну демонстрацію сили", - написав радник керівника ОПУ.

У соцмережах висміяли демарш Росії

Користувачі соцмереж активно обговорюють кардинальну зміну позиції Путіна. ТСН.ua зібрав деякі жарти і меми щодо "зернової угоди".

Відновлення росією зернової угоди - це яскравий приклад того, що росія не являється сильним гравцем на політичній арені світу.



The restoration of the grain agreement by Russia is a vivid example of the fact that Russia is not a strong player in the world's political arena. pic.twitter.com/FfXpSMUjuy — ꑭАндрій (@99_andriy_) November 2, 2022

Відбувся витік відео з переговорної кімнати, де Ердоган переконував шляхи повернутися до «зернової ініціативи»



Аааа, так ось чому пукін сидить лише за довгими столами pic.twitter.com/TnyeGBQiq5 — CORONAVIRYS ☢️ODESSA (@Odessa8436) November 2, 2022

Что говорит путинская пропаганда:

1. Удар по кораблям ЧФ нанесла Британия

2. Поэтому Россия вышла из зерновой сделки

3. И потребовала гарантий

4. Гарантии дала не Британия, а Украина

5. Которой верить нельзя

6. Поэтому Россия вернулась в сделку



Всё логично, нет? — Проф. Преображенский (@prof_preobr) November 2, 2022

Трошки документалки і зернової угоди pic.twitter.com/xfGqWuGJw5 — Info (@Info53917080) November 2, 2022