Шарль Мішель: визнання Путіним так званих "ДНР" та "ЛНР" — це грубе порушенням міжнародного права та Мінських угод

Шарль Мішель: визнання Путіним так званих "ДНР" та "ЛНР" — це грубе порушенням міжнародного права та Мінських угод

Мішель наголосив, що ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю.

Очільник Європейської ради Шарль Мішель назвав рішення президента країни-агресорки Володимира Путіна визнати ОРДЛО "грубим порушенням міжнародного права та Мінських угод".

Про це Шарль Мішель написав у своєму Twitter.

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"Визнання двох сепаратистських територій в Україні є грубим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських угод. ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю", — написав Мішель.

Нагадаємо, президент країни-агесорки Росії Володимир Путін оголосив про офіційне визнання псевдореспублік на Донбасі, так званих "ДНР" та "ЛНР".

Також Путін у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що рішення Путіна визнати ОРДЛО порушує міжнародне право, а в Європі вже обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.

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