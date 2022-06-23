Шарль Мішель: Я впевнений, що Європейська рада надасть Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Очільник Європейської ради Шарль Мішель впевнений, що лідери Європейського Союзу 23 червня офіційно нададуть Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.
Мішель наголосив, що це стане вирішальним моментом для Європейського Союзу.
Про це Мішель сказав після прибуття на саміт лідерів ЄС у Брюсселі.
"Це вирішальний момент для Європейського Союзу. Це геополітичний вибір, який ми зробимо сьогодні. Я впевнений, що ми надамо статус кандидата Україні та Молдові, а також чітку європейську перспективу Україні, Грузії та Молдові", - сказав Мішель.
Нагадаємо, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна розраховує вже до кінця року виконати рекомендації Єврокомісії щодо надання статусу кандидата у члени ЄС.
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