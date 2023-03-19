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Шарлете С.М.: міністр освіти припустився помилки в заяві про відставку (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Шарлете С.М.: міністр освіти припустився помилки в заяві про відставку (фото)

Фото: Право на владу

Написану від руки заяву Шкарлета опублікував Стефанчук.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у власноруч написаній заяві про відставку припустився помилки в написанні власного прізвища.

Про це свідчить фотознімок паперової заяви міністра, який опублікував у Мережі голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Так, поки що чинний очільник МОН замість того, аби написати "міністра освіти та науки Шкарлета", написав "Шарлете".  

Однак заява про відставку написана від  руки, тож, можливо, наприкінці прізвища у Шкарлета просто вийшла така літера "а". Проте важко не помітити пропущену у слові літеру "к".

Фото з Facebook-сторінки Руслана Стефанчука / ©
Фото з Facebook-сторінки Руслана Стефанчука

Нагадаємо, напередодні з’явилося інформація, що Шкарлет іде у відставку з посади міністра освіти. 18 березня це підтвердив прем’єр Денис Шмигаль, який анонсував низку кадрових перестановок в уряді наступного тижня.

Не виключено, що Міносвіти України може очолити директор Малої академії наук Оксен Лісовий, який вже майже рік воює на фронті.

Зауважимо, що у вересні 2020 року етичний комітет Нацагентства з питань забезпечення якості освіти знайшов плагіат у трьох наукових роботах Шкарлета, а саме 87,4% "запозичених" матеріалів. Сам міністр це спростував. 

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Дата публікації
Перегляди
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