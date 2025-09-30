Шатдаун близько: імовірність припинення роботи уряду США оцінюють у 85%

Білий дім / © Associated Press

Сполучені Штати Америки ризикують вперше від 2018 року допустити шатдаун — тимчасове припинення роботи урядових інституцій через відсутність схваленого фінансування після завершення фіскального року 30 вересня.

Як пише BBC, у Конгресі, попри більшість республіканців в обох палатах, виникла потреба у міжпартійному компромісі, оскільки для ухвалення бюджетних законів у Сенаті потрібно 60 голосів.

Політичний глухий кут

Конфлікт загострюється через принципові позиції обох партій:

Демократи відмовляються голосувати за запропоновані опонентами закони, вимагаючи натомість збільшення фінансування державної програми охорони здоров'я Medicaid.

Республіканці не хочуть йти на поступки, особливо після заклику президента Дональда Трампа до своєї партії не піддаватися тиску. Трамп визнав, що не знає, як уникнути шатдауну за такої ситуації.

Обидві сторони розраховують, що виборці покладатимуть провину за припинення роботи відомств на опонентів.

Очікування ринку

Polymarket. / © Фото з відкритих джерел

Водночас, на тлі політичної невизначеності, на платформі для ставок Polymarket імовірність шатдауну оцінюють уже у 85%.

Варто нагадати, що востаннє уряд припиняв роботу 7 років тому, за першої каденції Трампа. Той шатдаун був рекордним в історії країни — на його подолання пішло 36 днів.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Піт Гегсет вирішив скликати екстрену нараду сотень американських генералів наступного тижня, щоб обговорити Національну оборонну стратегію країни.

Як пояснює Bloomberg, поспіх пов’язаний із загрозою “шатдауну” — припинення державного фінансування. Це відбувається на тлі завершення фінансового року.