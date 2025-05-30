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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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97
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Ще не війна, але вже не мир: у Німеччині заявили про зміни у відносинах з Росією

На думку німецького міністра, акти диверсії та кібератаки, за якими стоїть Росія, змушують Берлін готуватись до відповіді.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відносини між Німеччиною та Росією

Напроуга між Німеччиною та Росією зростає

У Німеччині вважають, що період «явного миру» з Росією вже залишився в минулому. Про це насамперед свідчать російські гібридні атаки.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в інтервʼю Süddeutsche Zeitung.

На думку німецького міністра, акти диверсії та кібератаки, за якими стоїть Росія, змушують Берлін замислитись про можливі кроки у відповідь.

«Я не хотів би називати це “війною“, але ми вже не перебуваємо в ситуації явного миру. Ми маємо знайти нові засоби, щоб впоратися з цим», — зазначив Вадефуль.

За його словами, занепокоєння викликають ситуації, коли, наприклад, «невідомі» дрони намагаються спостерігати за військовими об’єктами у Німеччини, або поза межами країни «хтось» пошкоджує критично важливі об’єкти інфраструктури, як це було з підводними кабелями у Балтійському морі.

«Чи маємо ми право вживати заходів проти цього, чи маємо право захищатися? Це потрібно врегулювати. Адже ми повинні мати можливість захистити себе повністю», — наголосив Йоганн Вадефуль.

Нагадаємо, у Німеччині хочуть збільшити чисельність армії, щоб протистояти Росії. Через загрози безпеці країни Бундесвер може запровадити обов’язковий призов на військову службу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
97
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