Ще не війна, але вже не мир: у Німеччині заявили про зміни у відносинах з Росією

Напроуга між Німеччиною та Росією зростає

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У Німеччині вважають, що період «явного миру» з Росією вже залишився в минулому. Про це насамперед свідчать російські гібридні атаки.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в інтервʼю Süddeutsche Zeitung.

На думку німецького міністра, акти диверсії та кібератаки, за якими стоїть Росія, змушують Берлін замислитись про можливі кроки у відповідь.

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«Я не хотів би називати це “війною“, але ми вже не перебуваємо в ситуації явного миру. Ми маємо знайти нові засоби, щоб впоратися з цим», — зазначив Вадефуль.

За його словами, занепокоєння викликають ситуації, коли, наприклад, «невідомі» дрони намагаються спостерігати за військовими об’єктами у Німеччини, або поза межами країни «хтось» пошкоджує критично важливі об’єкти інфраструктури, як це було з підводними кабелями у Балтійському морі.

«Чи маємо ми право вживати заходів проти цього, чи маємо право захищатися? Це потрібно врегулювати. Адже ми повинні мати можливість захистити себе повністю», — наголосив Йоганн Вадефуль.

Нагадаємо, у Німеччині хочуть збільшити чисельність армії, щоб протистояти Росії. Через загрози безпеці країни Бундесвер може запровадити обов’язковий призов на військову службу.

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