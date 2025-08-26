Ще одна країна готова направити миротворців в Україну

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево / © скрін з відео

Бельгія висловила готовність долучитися до миротворчої місії в Україні, як тільки буде ухвалено рішення про припинення вогню. Про це заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево під час свого візиту до Одеси.

«Ми готові взяти участь у міжнародних силах із відповідним міжнародним мандатом. Я тоді обговорю це з урядом і особливо з моїм колегою, міністром оборони, щоб визначити, який саме військовий внесок ми можемо надати. Але ми готові долучитися до таких миротворчих сил, коли це буде необхідно», — заявив Максим Прево.

Нагадаємо, Велика Британія залишається готовою розглянути можливість введення військ до України у разі досягнення мирної угоди з агресоркою РФ.

«Прем’єр-міністр (Кір Стармер — Ред.) чітко дав зрозуміти, що готовий розглянути можливість введення британських військ в разі досягнення мирної угоди», — наголосив очільник британського Міноборони.

Також президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості участі провідних держав із так званої «коаліції охочих» у питанні можливого розміщення військових контингентів на території України.

Зеленський підкреслив, що наразі Україна не має точної інформації про кількість країн, готових направити свої війська в рамках системи гарантій безпеки.