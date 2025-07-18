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Ще одна країна може купувати зброю для України у США: деталі від Bloomberg
Вашингтон і Лондон ведуть переговори про закупівлю ракет Patriot для України.
Велика Британія може приєднатися до Німеччини у закупівлі зброї у Сполучених Штатів Америки для передавання Україні.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело, знайоме з цим питанням.
“Обговорення щодо приєднання до пропозиції перебувають на ранній стадії між Великою Британією, США та іншими європейськими країнами. Проте остаточне рішення ще не ухвалено”, - повідомив співрозмовник видання.
Зауважимо, що Берлін хоче профінансувати придбання двох батарей Patriot для Києва, а також прагне придбати ракетну систему середньої дальності Typhon у США. Інші європейські країни ще не зобов'язалися приєднатися до них.
Однак напередодні британський прем'єр-міністр Кір Стармер натякнув, що Лондон може приєднатися до Німеччини. Під час пресконференції з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом він заявив, що Британія працює із союзниками “над наданням можливостей”, а також над "підтримкою, яка стоїть за цим, аби переконатися, що будь-які сили і засоби будуть ефективними в Україні".
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знайшов спосіб озброїти Україну — попросити союзників з Європи пожертвувати свою зброю та продати їм американську заміну. Втім, пише Reuters, найскладніше попереду. Адже тепер союзникам варто домовитися про те, хто передасть цінну зброю, як-от системи Patriot.
Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що Штати прагнуть швидко постачати зброю Україні відповідно до плану Трампа. Вашингтон розглядає можливість продажу систем ППО Patriot з власних запасів.
Зауважимо, що Німеччина готова профінансувати дві системи Patriot. Однак походження цих систем і подальші деталі постачання поки що є предметом додаткових консультацій.